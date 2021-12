https://mundo.sputniknews.com/20211230/estos-son-los-3-deseos-de-amlo-para-el-2022-1119877089.html

Estos son los 3 deseos de AMLO para el 2022

Estos son los 3 deseos de AMLO para el 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió en su conferencia de prensa de esta 20 de enero sus deseos para el año que entra. 30.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-30T13:31+0000

2021-12-30T13:31+0000

2021-12-30T13:31+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1119608107_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_951cfa73f381b6188bc4b96f8d39e729.jpg

El primero, detalló el presidente es que se termine la pandemia. "Que ya no se siga padeciendo, sufriendo, por esta pandemia", dijo el mandatario quien hizo votos para que más personas no fallezcan a causa del COVID-19. El deseo número dos de López Obrador es que continúe la fortaleza cultural de México, que es, dijo, "lo que siempre nos ha salvado de calamidades". Lo tercero que desea el presidente de México es que haya menos pobres y que no falten los satisfactores básicos, la alimentación y que nadie padezca de hambre. López Obrador señaló que este 2021, a México le fue mejor que en el 2020 y, dijo, está seguro que el 2022 será aún mejor. "Tengo fe en el porvenir, no hay que perder la esperanza". El presidente detalló que pasará la celebración de Fin de Año en Palenque, Chiapas.

https://mundo.sputniknews.com/20211230/los-puntos-clave-de-la-mananera-de-amlo-del-30-de-diciembre--minuto-a-minuto-1119876444.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, méxico