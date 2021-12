https://mundo.sputniknews.com/20211230/estos-es-lo-que-desea-ricardo-anaya-para-los-mexicanos-en-el-2022-1119888805.html

Estos es lo que desea Ricardo Anaya para los mexicanos en el 2022

Estos es lo que desea Ricardo Anaya para los mexicanos en el 2022

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, envió a los mexicanos un mensaje de fin de año en el que expuso sus deseos para el 2022. 30.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-30T17:55+0000

2021-12-30T17:55+0000

2021-12-30T17:55+0000

américa latina

política

twitter

partido acción nacional (pan)

ricardo anaya

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1119889096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8934e3193aaec47cc9b14302c5753525.png

A través de su cuenta de Twitter, el panista recordó que a lo largo del 2021 publicó un video semanal en el que expuso su punto de vista sobre temas de coyuntura nacional, "con el ánimo de contribuir a la búsqueda de soluciones".Lo anterior, sostuvo, ya que la democracia también requiere de voces opositoras que ayuden a generar soluciones para los problemas del país."La democracia es deliberación. Frente a los que creen que disentir, no estar de acuerdo, es un defecto, sostengo que la crítica es necesaria y muy valiosa cuando sirve para encontrar soluciones", declaró Anaya Cortés.El político mexicano aprovechó su mensaje para agradecer el apoyo de "quienes han interactuado y han expresado su punto de vista", así como de quienes han criticado sus posicionamientos.Como parte de sus deseos de año nuevo, Ricardo Anaya pidió "trabajo digno y una vida mejor" para los mexicanos, pero derivado de un país próspero y no de una "pobreza generalizada"."Y para el año que está por empezar, quiero desearte lo mejor: salud, felicidad, un trabajo digno y una vida mejor. Y para nuestro país, deseo que haya menos desigualdad, pero como consecuencia de que todos logramos prosperar y no porque la pobreza se ha generalizado.Asimismo, dijo soñar con un México que esté más unido y que enfoque sus esfuerzos en hacer crecer al país y no en dividirlo."Quiero un México unido. Un México en el que pasemos más tiempo trabajando para conseguir propósitos comunes, en vez de enfocarnos en lo que nos divide. Sueño, como ustedes, con México próspero, seguro y en paz".

https://mundo.sputniknews.com/20211230/estos-son-los-3-deseos-de-amlo-para-el-2022-1119877089.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, twitter, partido acción nacional (pan), ricardo anaya, méxico