El vicepresidente de Bolivia se vacuna contra el COVID-19 pese a defender la medicina natural

LA PAZ (Sputnik) — El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, un indígena aymara que dice haber superado dos veces el COVID-19 con medicina tradicional... 30.12.2021, Sputnik Mundo

El Gobierno, que reconoce a la vacunación como una decisión personal voluntaria, ha decretado la presentación obligatoria de carnet de vacunación, o prueba PCR negativa de COVID-19, para ingresar a oficinas y lugares públicos en general para frenar el avance de la pandemia.El presidente Luis Arce, ministros y altos líderes del oficialismo se vacunaron en actos públicos para alentar a la población a recibir la inmunización, pero el vicepresidente no lo hizo, sin dar explicaciones hasta el 30 de diciembre, cuando la oposición política ya hacía campaña exigiendo que se vacune.Choquehuanca no precisó el día en que se vacunaría, señalando solo que prevé presentar prueba PCR negativa para acudir a su oficina a partir del 1 de enero, como dispuso también el Gobierno.El vicepresidente explicó que contrajo dos veces COVID-19, en fechas que no indicó, y se trató exitosamente con medicina tradicional."Yo he pasado la primera vez el coronavirus y lo he superado con medicina ancestral, con medicina natural, con las plantas medicinales he podido superar. Me he asustado pero he superado, luego me ha dado otra vez, igual he superado con la medicina natural", dijo, pidiendo a la ciudadanía que se cuide con medidas de bioseguridad, buena alimentación y sin miedo.Añadió que no sabía si sufrió un tercer contagio pero que estaba seguro de haber adquirido inmunidad natural, que diferenció de la "inmunidad artificial mediante vacunas".El portavoz oficial Jorge Richter confirmó en una declaración separada que no había registro de vacunación de Choquehuanca y que el Gobierno estaba enterado de la posición del vicepresidente a favor de la medicina tradicional.Aseguró que el segundo mandatario no tendrá trato especial en este caso y deberá presentar el carnet de vacunación o prueba PCR para ingresar a su oficina a partir de Año Nuevo.

