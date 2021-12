https://mundo.sputniknews.com/20211230/el-espanol-que-convence-a-empresarios-de-que-es-asesor-de-obama-y-le-creen-1119850847.html

El español que convence a empresarios de que es asesor de Obama... ¡y le creen!

El español que convence a empresarios de que es asesor de Obama... ¡y le creen!

Ray Cazorla, canario nacido en 1978, lleva desde 2017 inventándose su currículum. Asegura que ha estado mano a mano con dirigentes de la Casablanca, otorga... 30.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-30T09:28+0000

2021-12-30T09:28+0000

2021-12-30T09:28+0000

españa

barack obama

estafa

mentira

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1119852202_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_607edbcfad495aa2d9e939e244e4d36d.jpg

Al escribir Ray Cazorla en cualquier buscador de internet se encuentran multitud de entradas. Hay artículos de periódicos, vídeos en diferentes televisiones, documentos donde aparece su nombre y palabras intuitivas que el algoritmo enlaza con el programa MasterChef, con Ciudad Real, con el expresidente estadounidense Barack Obama o incluso con la nominación al premio Nobel de la Paz. Se podría decir que es una persona popular, de biografía rastreable. Sin embargo, detrás de todos estos logros hay una montaña de fábulas, engaños y deudas que ahora lo hacen ilocalizable.Lo buscan sin éxito quienes le depositaron una cantidad de dinero a cambio de algún favor —ya sea prestigio, contactos o un negocio a futuro— y quienes se creyeron su asombroso currículum. En él, y por el que le solicitaban las cámaras o le entrevistaban en prensa, acumula puestos de alta responsabilidad. Ray Cazorla ha sido, según su propia versión y lo que difundieron distintos medios, el asesor de distintos líderes demócratas en la Casablanca, el autor de dos libros ligados al coaching y el organizador de unos premios otorgados por su propia universidad neoyorquina.Pero parece que nada es real. Según ha adelantado el diario El Confidencial, a este español no se le conoce en Washington, jamás ha montado un centro de formación superior en una ciudad estadounidense y su agenda de conocidos no contempla celebridades políticas. Ray Cazorla es en realidad Rayco Xerach Antúñez Cazorla, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de septiembre de 1978. Y su trayectoria verdadera solo incluye un diploma de educación secundaria y una temporada como Guardia Civil. El resto, invenciones con un enorme beneficio.Historias sin fundamento que empezaron, según cuenta el digital español, en 2017. Ese año es el que emerge Ray Cazorla, hombre de éxito que merodea por charlas y conferencias sobre liderazgo. En una de ellas, celebradas en Canarias, entabla conversación con un ponente de su misma tierra. Le ofreció su posición en determinados círculos para darle más proyección. También le contó algunos detalles de su pasado. Hasta que le lanzó el gancho final."Me reconoció que había sido guardia civil, pero luego me contó cosas extrañas. Dijo que había dirigido una escuela de formación y que la había vendido para hacer algo distinto. Después había pasado varios años malos en Estados Unidos, sin nada de dinero, hasta que fundó su propia universidad, y que las cosas le iban muy bien. Lo siguiente que hizo fue invitarme a la gala que celebra en Nueva York, la New York Summit", declaraba este amigo de una incipiente carrera meteórica.Al parecer, Ray Cazorla es el creador de la Hispanic American College, un centro en Nueva York que dinamiza la cultura hispana y la funde con la norteamericana. Gracias a esa presunta institución, organiza un evento en un auditorio de la Gran Manzana cedido por la Fundación Ángel Orensan, organización sin ánimo de lucro. Lo llama New York Summit. Es su gran despliegue: consiste en un reparto de premios y una cena por el que se donan miles de euros y dólares.Ray Cazorla obtiene de los galardonados hasta 50.000 euros y de los asistentes entre 1.000 y 2.000. A su nuevo colega le sacó 25.000 por acudir a un acto que ni siquiera tiene repercusión mediática. "La organización del New York Summit era un desastre. Te pongo un ejemplo: una hora antes de la entrega de los premios, no sabíamos dónde iban a celebrarse", explicaba el ponente, "a mí me llevó invitado, pero luego le pagué porque me dijo que me conseguiría conferencias en Estados Unidos que serían la bomba, que podía conseguirme audiencias de 1.500 personas y, sinceramente, lo vi como una oportunidad de crecer. El dinero que valían mis charlas se iría restando de los 25.000 euros hasta que fuera él quien tuviera que empezar a pagarme".No fue así. Las famosas charlas no llegaban y solo se llevó a cabo una reunión con una escueta audiencia formada por estudiantes universitarios. Del carrusel de ponencias, nada. Y del dinero, tampoco. Hizo esa alquimia con José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). A cambio, lo citaron como director de una cátedra en "Liderazgo y Compromiso Social". Título que Ray Cazorla usó para presentarse como "catedrático".Su currículo se nutre además de ser catalogado como Doctor Honoris Causa en el Instituto de Desarrollo de Los Ángeles (que otorga diplomas a cambio de donaciones) o por "la prestigiosa Escuela Europea de Ciencias, Economía y Humanidades", que no existe. Ha realizado cursos de liderazgo en Harvard, de márquetin en la Complutense de Madrid o de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija. Ninguno acreditado, solo reseñados en la página de su fundación, llamada Inspiring Committed Leaders y cuya página principal se abre con una foto suya junto a Obama.Además, en esta organización que sirve para "formar líderes del futuro" se reúnen "jóvenes internacionales" cuyo perfil es falso: están sacados de bancos de imágenes. Uno de los miembros del equipo pretendía ser Juan Verde, que ocupó el puesto de subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio de Estados Unidos durante la Administración Barack Obama y dirige actualmente la Fundación Advanced Leadership, aparte de ser divulgador de renombre.Uno de sus socios, Jorge Brown, asevera en El Confidencial que Ray Cazorla contrató a Verde para dar dos charlas en Murcia. "Y no vimos nada raro", dice, "después, se enteró de que estábamos preparando en Madrid la primera Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular y nos dijo que nos ayudaría a conseguir fondos para traer a Obama"."Hacerlo nos costó 600.000 euros y es imposible lograrlo si no lo conoces, porque recibe más de 30 peticiones todos los meses. Juan consiguió que viniera. También estuvieron la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el ministro de la Felicidad de Bután. También estuvieron Pablo Casado y Albert Rivera. Hubo más de 2.000 asistentes. Fue un éxito enorme, con muchas autoridades españolas. Finalmente, Ray no consiguió ni un solo euro para financiar la presencia de Obama pero, como a Juan y a mí nos pareció que lo había intentado, dejamos que pusiera el logotipo de su universidad como entidad colaboradora. Fue un gran error", razona Brown.Cazorla aprovechó la ocasión para fotografiarse junto al mandatario estadounidense. Ahora usa esa foto como galón y prueba de su oficio. Además, la utilizó para convencer al grupo Vocento de que le traería a una de sus convenciones. Jamás lo hizo, pero se llevó 250.000 euros por las gestiones. Aún están detrás de él. Igual que le ocurrió en su vida anterior: varias personas cercanas apuntan que montaron negocios de hostelería con él y terminó desapareciendo.Lo curioso es que bajo este reguero de deudas, Ray Cazorla sigue apareciendo en redes. En noviembre de 2021 organizó el New York Summit en Marbella. El ayuntamiento lo aupó y acudió un público distinguido, como el periodista Vicente Vallés o los miembros del jurado de MasterChef. Y su fundación sigue con varias citas pendientes en 2022, como una "cumbre de aliadas" en Cambrigde. Además, Cazorla mantiene la venta online de dos libros sobre liderazgo y aún se arroba la nominación a Premio Nobel de la Paz en 2020. Según aseguró en una entrevista, algún estado lo propuso y la Academia Sueca le envió un correo.Ambos datos falsos, ya que esto nunca sucede así. Nada le quita para que él se vea como un apto candidato: asegura que ha juntado a personalidades que hicieron mucho por la paz, como la hija de Martin Luther King o el nieto de Nelson Mandela. También se atreve a dar jugosos análisis, como que Donald Trump ha "erosionado las instituciones americanas" o que el futuro es preocupante por la falta de "políticos coherentes". En Ciudad Real, donde tiene la sede de su Fundación (y donde nadie coge el teléfono), se le ha documentado entregando víveres al Banco de Alimentos. Es otra de sus múltiples facetas, fáciles de encontrar en internet pero difícil en la realidad.

https://mundo.sputniknews.com/20210518/la-estafa-en-madrid-del-dentista-venezolano-que-hacia-sonreir-a-las-misses-1112304843.html

https://mundo.sputniknews.com/20211108/cada-vez-que-venia-el-camarero-a-la-mesa-nos-cobraban-el-ticket-viral-de-un-polemico-bar-espanol--1117977559.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barack obama, estafa, mentira, sociedad