La derecha chilena busca rearticularse tras la dura derrota electoral

SANTIAGO (Sputnik) — La derecha chilena quedó golpeada tras la derrota en la elección presidencial. Aunque todos los partidos de esa ala política dejaron sus... 30.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

💬 opinión y análisis

chile

gabriel boric

josé antonio kast

elecciones presidenciales en chile (2021)

En un intento por dar vuelta la página, los partidos derechistas comenzaron a organizar su rearme, debatiendo sobre qué tipo de oposición ejercerán cuando Boric asuma en marzo de 2022, cómo se conformarán sus futuras alianzas y, también, quién será su nuevo líder, tras el vacío que dejará el presidente Sebastián Piñera al dejar el cargo y las dudas que genera un eventual liderazgo de Kast."No visualizo a Evolución Política [Evópoli] hoy en la misma coalición con el Partido Republicano", dijo al diario La Tercera el senador Felipe Kast, quien es sobrino de José Antonio pero se encuentra en su antípoda. Felipe lidera a Evópoli, el partido más liberal de la derecha, mientras que su tío encabeza el ultraconservador Partido Republicano.Muchos líderes de la centroderecha se han negado a conformar una alianza con el Partido Republicano y manifestaron sentirse más cómodos con el pacto original llamado Chile Podemos Más, que une a Evópoli, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y a Renovación Nacional (RN). "Unirnos con los republicanos para apoyar a Kast fue una derrota para el proyecto de la centroderecha", dijo al medio Ex-Ante el diputado de Evópoli Francisco Undurraga.Mientras, otras autoridades del sector ven en la unión de la derecha una oportunidad para tener mayor influencia frente al próximo Gobierno de Boric. "La coalición debe reinventarse y articularse, sin exclusiones", dijo al medio Pauta el diputado de la UDI Miguel Mellado.El presidente de la UDI, Javier Macaya, no sólo está de acuerdo con organizar una coalición "de Kast a Kast", refiriéndose a todo el espectro derechista existente entre Felipe Kast y José Antonio Kast, sino que fue más allá y pidió sumar también a una eventual alianza a los partidos de centro: la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG).La DC declinó rotundamente la invitación del derechista y el PDG aún no se pronuncia oficialmente.Kast no convenceTodos los acontecimientos pre y post elección apuntaban a que Kast sería el líder natural del sector, pues logró la difícil tarea de aglutinar bajo su candidatura a toda la derecha y obtuvo 3,6 millones de votos. Además, el Partido Republicano consiguió la no despreciable suma de 16 parlamentarios en la elección. "Kast será un gran líder de nuestro sector y probablemente, el líder de la oposición", dijo en conferencia de prensa el senador electo del Partido Republicano Rojo Edwards.Pero no toda la derecha está convencida de que Kast pueda o deba encabezar ese rol articulador. "Kast no puede liderar la oposición porque la derecha tiene que ir hacia el centro. El país cambió después del estallido social y los movimientos feministas, hubo un cambio de paradigma y nuestra propuesta tiene que ser una derecha social", señaló al diario La Tercera la diputada de RN Paulina Núñez.Por su parte, el presidente de RN, Francisco Chahuán, es uno de los que creen que Kast podría ejercer el liderazgo necesario para ordenar la casa. "Él tiene un liderazgo importante, lo que podría servir para ordenarnos. Pero aún es muy temprano para proyectarnos", afirmó al medio Emol.Algunos también desenterraron a los expresidenciales del sector. Aquellos que quedaron en el camino en las primarias o en la primera vuelta. Pero no todos están disponibles para tal tarea.Joaquín Lavin (UDI), quien perdió en la primaria de la derecha, se cansó de las candidaturas y se radicó en España con su familia para iniciar un periodo de reflexión. Por su parte, el candidato independiente Sebastián Sichel, que llegó hasta la primera vuelta, se tomó unas vacaciones tras su derrota. Viajó al sur del país, se alejó de la primera línea de la política y según sus cercanos, está pensando en dedicarse a la academia.Oposicion propositivaQuizás el único punto en que hay acuerdo en la derecha es en que ejercerán una oposición "dura, pero constructiva". Una frase que han repetido líderes de todos los partidos del sector."El foco de la oposición debe estar en el trabajo articulado en el Congreso, donde tenemos una presencia importante. Pero no en función de la coalición ni de los partidos, sino en función de Chile. Seremos constructivos en aquellas materias que le hacen bien al país y duros si Boric actúa como en primera vuelta", dijo Macaya a Radio Universo, haciendo referencia a la postura más a la izquierda que tomó el entonces candidato durante la primera parte de su campaña.Asimismo, afirmó que serán "distintos a la oposición que le tocó enfrentar al presidente Sebastián Piñera estos cuatro años. Con Gabriel Boric habrá comunicación y me parece importante al menos darle el beneficio de la duda en lo que viene para adelante, y aunque discrepo profundamente con muchas de sus ideas, tengo confianza de que se vienen buenos tiempos".Boric ganó la elección presidencial del 19 de diciembre con un 55% de los votos frente a Kast, que obtuvo un 44%, y asumirá el cargo en marzo de 2022.

chile

