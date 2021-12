https://mundo.sputniknews.com/20211230/crucero-decide-evitar-puerto-colombiano-de-cartagena-por-50-casos-de-covid-19-a-bordo-1119903941.html

Crucero decide evitar puerto colombiano de Cartagena por 50 casos de COVID-19 a bordo

BOGOTÁ (Sputnik) — Un crucero proveniente de Jamaica, que tenía previsto una parada en Cartagena de Indias, en Colombia, no atracó en su puerto debido a 50... 30.12.2021, Sputnik Mundo

"La empresa, autónomamente, decidió no atracar en Cartagena, porque hace dos días tenían tres casos de COVID y ayer amanecieron con 50", dijo el mandatario local, citado por la emisora Blu Radio.Hace una semana, las autoridades cartageneras prohibieron el ingreso de otro crucero, el Seven Seas Mariner, por la presencia de varios pasajeros con coronavirus y, específicamente, por sospechas de que tuvieran la variante ómicron, altamente contagiosa."Ya en otros puertos le han venido negando la entrada y nosotros no se las íbamos a aprobar, pero no fue necesario porque ellos mismos en una decisión responsable decidieron no atracar en Cartagena", agregó Dau sobre el barco de la empresa MSC Divina, que tenía planeado llegar en enero.Colombia está en el cuarto pico de la pandemia, generado por la variante ómicron, según declaraciones del Ministro de Salud, Fernando Ruiz, esta semana.

