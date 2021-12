https://mundo.sputniknews.com/20211230/ciudad-de-mexico-pospone-concierto-de-fin-de-ano-para-el-14-de-febrero--1119863329.html

Ciudad de México pospone el concierto de Fin de Año para el 14 de febrero

Ciudad de México pospone el concierto de Fin de Año para el 14 de febrero

La banda de cumbia Los Ángeles Azules iba a ofrecer un concierto de Fin de Año en Ciudad de México este viernes 31 de diciembre, sin embargo la actividad fue... 30.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ciudad de méxico

lila downs

música

espectáculo

cumbia

iztapalapa

julieta venegas

claudia sheinbaum

👤 gente

Sin embargo, la jefa de Gobierno informó este miércoles 29 de diciembre que el grupo ofrecerá su concierto gratuito en otra ocasión, posiblemente para el Día del Amor y la Amistad, que en México se conmemora el 14 de febrero."Vamos a ver cómo continúa la tendencia, puede ser también para el Día de la Amistad, pero se va a celebrar este concierto con Los Ángeles Azules, ya hablamos con el grupo, con los productores, entonces quedó pospuesto, no se cancela, sino se pospone", especificó Sheinbaum.La política explicó que la decisión se tomó a manera de estrategia preventiva por el estatus del virus en la capital del país."Después de muchísimos meses de disminución del porcentaje de positivos y el número de positivos de COVID-19 en la ciudad, tenemos ya pues cerca de una semana que comenzó a incrementarse el número de positivos", señaló la mandataria local en conferencia de prensa."Como medida de precaución estamos posponiendo el concierto de año nuevo y también el cierre de la verbena será para el día 30 y ya el 31 no estaría en operación esta verbena que tenemos en el Zócalo de Ciudad de México", explicó.Pese a estos indicadores, las hospitalizaciones por el coronavirus en la capital del país no han aumentado, señaló Sheinbaum, aunque reconoció que estas fechas son complicadas para el registro de las cifras médicas.La ciudad sigue en semáforo verde, recordó la jefa de gobierno y subrayó que es prioritaria la reactivación económica, por lo que no se ordenarán confinamientos."No vamos a cerrar ninguna actividad económica, no es nuestra intención ni mucho menos", indicó.Colaboradores con artistas como Natalia Lafourcade, Lila Downs, Julieta Venegas y Belinda, entre muchos otros, Los Ángeles Azules son uno de los grupos musicales de mayor trayectoria en la escena mexicana, con más de 40 años de desempeño artístico.Además, los artistas han hecho de la afirmación "De Iztapalapa para el mundo" uno de sus rasgos más icónicos.El concierto de fin de año que brindarían el 31 de diciembre iba a desarrollarse en la Glorieta de La Palma, en el Paseo de la Reforma del Centro Histórico.Aunque no especificó el lugar del concierto pospuesto, Sheinbaum sí aseguró que de cualquier modo los habitantes de Ciudad de México podrán gozar del güiro, bajo, acordeón y teclados de la agrupación cumbiera.

