Bienestar económico de Corea del Norte, el gran reto de Kim Jong-Un

Kim Jong-Un, quien este diciembre cumplió 10 años al frente de Corea del Norte, demostró ser un líder hábil, pese a asumir el poder a una edad joven, logrando... 30.12.2021, Sputnik Mundo

Así opina el experto en asuntos norcoreanos Xavier Boltaina, profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, consultado por Sputnik acerca del balance de la década de la gestión de Kim Jong-Un, enfatizando que con él "Corea del Norte se ha nuclearizado", un hecho consumado que "no tiene vuelta atrás".Tampoco contribuye a la confianza de Corea del Norte el desprecio norteamericano por las promesas que da a otros países, entre ellas la de no expansión de la OTAN hacia el territorio ruso, lo cual resultó "un papel mojado".Al mismo tiempo, el experto constató que este armamento le cuesta mucho al país, tratándose del daño para su economía de las sanciones occidentales.Ante estas circunstancias, no descartó que Pyongyang opte por no ampliar su arsenal nuclear, lo cual daría pie a que Occidente pudiera levantar "determinadas restricciones", entre otras razones, para evitar la catástrofe que significaría el "colapso" de Corea del Norte, lo cual "tendría unas consecuencias desastrosas"."Creo que Corea del Norte necesita hacer tres acciones en los próximos 10 años: mejorar la economía; mejorar su sanidad pública que está muy mal; y necesita mejorar su educación. Después puede venir quizás la democracia, pero mal funcionan las democracias si los ciudadanos no pueden comer, no pueden estudiar, no pueden progresar, o se enferman y fallecen", concluyó Boltaina.

