Zelenski aburre: sigue con su monserga antirrusa

Zelenski aburre: sigue con su monserga antirrusa

Para el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Rusia es culpable de todo. 29.12.2021

2021-12-29T17:51+0000

2021-12-29T17:51+0000

2021-12-29T17:51+0000

Zelenski aburre: sigue con su monserga antirrusa

Rusia según el presidente de UcraniaTodos los problemas que tiene Ucrania, son culpa de Rusia. Esas son afirmaciones de Kiev a la que ya nos hemos acostumbrado. Sin embargo, el presidente, Volodímir Zelenski –a juzgar por su oficio de actor cómico que le sirve de fuente de inspiración–, cada vez logra inventar nuevos pretextos para acusar a Rusia.Y es que el mandatario ucraniano ha aprobado la estrategia de seguridad de la información de Ucrania que, entre otras cosas, cataloga como amenaza la política de información de Rusia. Es más, se muestra preocupado por otros países, según el documento. "La política de información de la Federación de Rusia representa una amenaza no solo para Ucrania, sino también para los otros Estados democráticos".Según el texto, Rusia presuntamente intenta agudizar las discrepancias internas en Ucrania y otros Estados democráticos. En realidad, no se entiende qué recursos tiene Rusia para "agudizar las discrepancias internas en Ucrania", si el idioma ruso está prohibido, así como cerrado el acceso a los medios rusos en el país, y para muchos cantantes y músicos rusos está prohibida la entrada en Ucania, donde figuran el "listas negras".Aún así, el documento aprobado tiene por objetivo impedir en territorio ucraniano la organización de giras y la difusión de la información audiovisual que tratan de "popularizar o promover al Estado agresor y sus autoridades, representantes de estas autoridades y sus acciones; crear una imagen positiva del Estado agresor".La estrategia también cataloga como amenazas para la seguridad de la información de Ucrania el rápido desarrollo de las redes sociales en el contexto de un bajo nivel de alfabetización mediática e informacional. Por lo tanto, el documento propone imponer medidas para mejorar la alfabetización mediática de la población ucraniana, así como proteger a los periodistas y garantizar el acceso a la información.Entonces, resulta que pese a los esfuerzos de Kiev de minimizar o reducir a cero "la presencia" de Rusia en la vida de los ucranianos, algo va mal si Zelenski consideró oportuno aprobar toda una "estrategia de seguridad de la información".Y es que en muchas ocasiones las autoridades ucranianas han acusado a Rusia de interferir en los asuntos internos de su país. Pero los hechos muestran que los ucranianos de a pie ven la principal amenaza en la política de sus propias autoridades: cerca de diez mil habitantes de Kiev participaron en una acción de protesta en frente de la residencia del presidente Zelenski reivindicando poner fin a la cooperación destructora con el Fondo Monetario Internacional.Los manifestantes acusaron a Zelenski de robar a la población de Ucrania en aras de complacer a Occidente. Y es que Kiev se ha comprometido a subir las tarifas de gas y calefacción, así como las multas por los impagos de servicios comunales. Es más, las autoridades ucranianas, a cambio de los tramos del FMI, no deben subir el salario mínimo de modo tal que supere el 2% el índice de la inflación.La habilidad china evita una tragedia en el espacio que podría haber provocado EEUUEEUU puso en riesgo las vidas de astronautas chinos, una tragedia que logró evitarse gracias a la habilidad del gigante asiático. Lo denunció Pekín, señalando que dos satélites lanzados por el multimillonario norteamericano Elon Musk estuvieron a punto de chocar contra la estación espacial de China.Las colisiones no se produjeron gracias a los "controles preventivos" llevados a cabo para cambiar el curso de la estación, evitándose el riesgo de muerte de sus tripulantes. Una situación surgida por el incumplimiento por parte de EEUU de sus "obligaciones internacionales" en el espacio, según la parte China.La reacción de Washington fue la de un avestruz que esconde la cabeza bajo la tierra, allí donde no ha encontrado nada que decir, y donde su silencio supone un gran contraste con cómo pone el grito en el cielo ante cualquier actividad espacial de países como China o Rusia.Lo único que fue capaz de pronunciar el Departamento de Estado de EEUU fue que Washington "ha animado a todos los países con un programa espacial a ser actores responsables, a evitar actos que puedan poner en riesgo a astronautas, cosmonautas u otras personas que orbiten la Tierra".En declaraciones a Octavo Mandamiento, el experto colombiano Alfredo Rey Córdoba, profesor de Derecho del Espacio Ultraterrestre y consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales, constató que, "con el desarrollo de la tecnología, el espacio fue copándose de una manera brutal y vertiginosa", algo que condujo a la firma de un tratado internacional sobre "la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales".En este contexto, el especialista enfatizó que hay que "distinguir entre objetos espaciales y desechos espaciales", al explicar que "lo que genera la responsabilidad jurídica son los objetos, porque estos objetos sí son controlados desde la Tierra, como, por ejemplo, un satélite", al tiempo que "la basura no puede ser controlada desde la Tierra".La enseñanza y la difusión del idioma y la cultura rusa registra una "nueva era" en LatinoaméricaLa pandemia del COVID-19, aparte de sus consecuencias nefastas, dio inicio a una "nueva era" en la enseñanza y la difusión del idioma y la cultura rusa en América Latina, según la Dra. Tamara Yevtushenko, coordinadora de los Cursos Oficiales de ruso en Argentina.Ante el desafío del coronavirus, este centro educativo –con sede en la Cátedra de Rusia del Instituto de las Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata– transformó "completamente" su sistema de enseñanza, donde las herramientas digitales permitieron expandir las clases del idioma ruso más allá de la ciudad argentina, llegando a alumnos de todos los rincones del país, y hasta a los de otras naciones de la región como "Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay", comunicó Yevtushenko.Al mismo tiempo, indicó que se logró intensificar la actividad cultural, celebrándose este año 25 eventos destinados a acercar la cultura rusa a Latinoamérica, algo que se hizo posible gracias a las facilidades que brinda el formato online.Además, resaltó que la "cantidad de alumnos aumentó más de 6 veces", habiendo una creciente demanda por los cursos entre los jóvenes, una tendencia que explicó por las numerosas oportunidades que abre el dominio de la lengua rusa –entre ellas laborales y académicas–, así como por el cada vez mayor prestigio del gigante euroasiático."Cada vez más personas quieren viajar a Rusia con el fin de la formación académica, y también para vivir en este país", afirmó Yevtushenko, al subrayar que el certificado del dominio de la lengua rusa que se otorga a los alumnos de los cursos que aprueben el examen internacional es válido en todo el mundo.También se mostró agradecida por el hecho de que la presencia de los cursos en Argentina sea "muy bienvenida y altamente apreciada por las instituciones y entidades oficiales" de la nación suramericana.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

