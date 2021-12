https://mundo.sputniknews.com/20211229/violacion-acoso-y-muerte-el-caso-de-paula-martinez-victima-del-machismo-en-argentina-1119859490.html

Violación, acoso y muerte: el caso de Paula Martínez, víctima del machismo en Argentina

Paula Martínez tenía 18 años cuando cinco hombres la violaron; 23 cuando, ahora, la encontraron muerta en su casa en el Gran Buenos Aires. La familia de la... 29.12.2021, Sputnik Mundo

El 10 de diciembre de 2016 Martínez fue al cumpleaños de una amiga, frente a su casa. Allí un hombre la drogó y a medianoche, la arrastró "tambaleándose" hasta un auto, donde la esperaban cinco hombres que la llevaron secuestrada a otro domicilio. Allí la violaron y retuvieron hasta la mañana siguiente.La violación en grupo y la recomensa por un prófugoMartínez denunció la violación. La Justicia detuvo en prisión preventiva a cuatro de los cinco agresores, mientras que el quinto está prófugo. Gustavo David Carbonel, Diego Gabriel Domínguez, Gonzalo Daniel Sandoval y Guillermo Adrián Chávez serán enjuiciados en marzo de 2022, según ratificó al periódico argentino La Nación el abogado de la familia de Martínez, Daniel Giaquinta.A comienzos de diciembre, la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas emitió una orden de captura para Mauro Goncalves, de 30 años, con una recompensa de 4 millones de pesos argentinos —casi 40.000 dólares—. Goncalves, arrendatario del domicilio donde Martínez fue violada, está imputado por el delito de "privación ilegítima de la libertad agravada, en concurso real con abuso sexual, con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas".Desde que Martínez hizo la denuncia, ella y su familia sufrieron hostigamientos del círculo de los agresores. La madre de Martínez, Sandra González, dio una entrevista al programa Chiche 2021, de Crónica HD, donde explicó que recibieron todo tipo de amenazas."Desde hacer roncar una moto en la puerta de mi casa, hasta pasarse el rastrillo de la máquina de cortar pasto por los testículos, haciendo gestos. Todas las mujeres parientes de ellos defendiendo a los violadores, filmándome a mí con todos mis chicos y los de ella, hostigándonos, pasando por nuestra calle, gritándonos 'putas', 'drogadas'", relató.Giaquinta señaló que la familia ha realizado al menos 30 denuncias por acoso.La muerte de MartínezMartínez, madre de tres niños, fue encontrada muerta el pasado 26 de diciembre en su casa. Su familia asegura que su muerte es producto de una instigación al suicidio, a causa del trauma.El abogado de la familia, Giaquinta, aseguro que se están "recolectando pruebas, elementos probatorios y documentales" para "desvirtuar la hipótesis del suicidio"."Más que una inducción al suicidio puede haber una instigación. En realidad, puede existir un homicidio, la escena del crimen no es lineal con lo que es un indubitable suicidio. La familia considera, pese a todo el martirio que Paula vivió estos años por el constante hostigamiento que sufría de familiares de los detenidos, por ser acosada, molestada y amenazada, que ella tenía ganas de ir al juicio oral, por lo que estos elementos no alcanzan para fundamentar o justificar lisa y llanamente un suicidio", dijo Giaquinta al canal de televisión América 24."Quiero dejar en claro algo: Yo no me voy a matar. Si algo me pasa, me lo hicieron. Me llega a pasar algo y es porque me mataron", advirtió.Las personas que estén en condiciones de aportar la información requerida sobre el prófugo deberán presentarse ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°10 descentralizada de Florencio Varela, del Departamento Judicial Quilmes, en la avenida Juan Domingo Perón 485, de Florencio Varela. También pueden concurrir ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, ubicada en Calle 2 entre 51 y 53, Oficina N°118, de La Plata, de lunes a viernes de 8 a 18.

sociedad, argentina, violación sexual, violencia de género, muerte