https://mundo.sputniknews.com/20211229/vinculan-a-proceso-al-secretario-de-tecnico-del-senado-mexicano-jose-manuel-del-rio-virgen-1119838078.html

Vinculan a proceso al secretario técnico del Senado mexicano, José Manuel del Río Virgen

Vinculan a proceso al secretario técnico del Senado mexicano, José Manuel del Río Virgen

El secretario ejecutivo del Senado de México, José Manuel del Río Virgen, fue vinculado a proceso acusado del delito de homicidio calificado en contra del... 29.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-29T13:33+0000

2021-12-29T13:33+0000

2021-12-29T13:53+0000

américa latina

política

veracruz

senado de méxico

movimiento ciudadano

méxico

ricardo monreal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1119630118_0:0:1032:582_1920x0_80_0_0_660b695c9bf803c1aa7ca8409cc75c5e.jpg

Después de 25 horas de audiencia, el juez de la Sala Cuatro de Juicios Orales determinó vincular a proceso al colaborador de Ricardo Monreal y ordenó la medida de prisión preventiva oficiosa por un año, por lo cual Del Río Virgen permanecerá en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz.A la salida de la audiencia, el abogado defensor, Jorge Reyes Peralta, aseguró que el juez "le hace eco a la fiscalía" bajo una conjetura basada en una prueba circunstancial."La fiscalía no tiene una sola prueba ni denuncia contra Del Río Virgen. No tiene un solo testigo que diga: él me dijo que fuera a planear el asesinato; él no planeó ni mandó matar a nadie", afirmó el litigante al término de la audiencia.Tras darse a conocer la vinculación a proceso, Ricardo Monreal calificó como lamentable el actuar del juez, y afirmó que seguirá luchando "con los perseguidos y los presos inocentes".Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, consideró que se cometió "una injusticia atroz" y advirtió que irán "hasta las últimas consecuencias".El pasado 22 de diciembre José Manuel del Río Virgen fue detenido en el límite de Veracruz y Oaxaca acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar Tovar.Desde que se dio a conocer su detención, Monreal Ávila acusó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de encarcelar a personas inocentes y de encabezar un gobierno represor.

veracruz

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, veracruz, senado de méxico, movimiento ciudadano, méxico, ricardo monreal