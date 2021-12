https://mundo.sputniknews.com/20211229/una-alerta-alimentaria-obliga-a-retirar-unos-famosos-bombones-en-espana-1119845666.html

Una alerta alimentaria obliga a retirar unos famosos bombones en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado una alerta que ya había emitido anteriormente uno de los productos más vendidos de... 29.12.2021, Sputnik Mundo

La AESAN ha ordenado la retirada de todos los lotes del producto "Grand Ferrero Rocher Dark" de 125 gramos que se comercializan en España y que tienen fecha de consumo preferente 20.04.2022. Tal y como informa la agencia, el producto ha sido comercializado prácticamente en todo el país.El consumo de este chocolate podría ser perjudicial para las personas alérgicas a las proteínas lácteas.La propia marca comunicaba la presencia de trazas de leche no declaradas en el producto y recomendaba a los consumidores que "hayan comprado este producto y que tengan alergia o sensibilidad severa a la leche que no consuman este producto y que contacten con el equipo de Atención al Consumidor de Ferrero (935452538, info.iberica@ferrero.com)".La alerta ya ha sido trasladada a las autoridades competentes para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, pero como medida de precaución se pide a los consumidores que tengan alergia a las proteínas lácteas que hayan podido comprar el producto que no lo consuman. "El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población", asegura la AESAN en el comunicado.

