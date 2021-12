https://mundo.sputniknews.com/20211229/toda-la-verdad-sobre-la-deficiencia-de-testosterona-y-su-relacion-con-la-edad-en-los-hombres-1119831849.html

Toda la verdad sobre la deficiencia de testosterona y su relación con la edad en los hombres

Existen muchas hipótesis de que los niveles de testosterona en los hombres están estrechamente relacionados con la edad, haciendo que con los años aparezca una... 29.12.2021, Sputnik Mundo

Es un mito que la deficiencia de testosterona en los hombres esté relacionada con la edad ya que los datos científicos sugieren que solo entre el 3 y el 4% de los hombres mayores de 50 años presentan un descenso de la hormona en su organismo.Así lo señala una publicación de Svenska Dagbladet, donde los especialistas precisaron que la deficiencia de testosterona en los hombres, conocida como hipogonadismo, aumenta con la edad, pero no forma parte del proceso natural de envejecimiento. Lo que ocurre es que algunos de los problemas de salud que son más comunes en los hombres mayores pueden afectar la producción de testosterona.En otras palabras, los niveles de esta hormona en el organismo no disminuyen debido a la edad. Aunque es necesario estar pendientes de los factores de riesgo que pueden provocarlo como: el sobrepeso, así como los tumores hipofisarios, el VIH, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la osteoporosis, la enfermedad renal, la diabetes de tipo II y la toma de ciertos medicamentos.Además, si algo puede asociarse a la deficiencia de testosterona es una combinación de disminución de la libido, fantasías sexuales menos frecuentes, falta de erecciones matutinas e incapacidad para obtener y mantener una erección durante el coito (disfunción eréctil). Pero incluso esta combinación de síntomas no es un signo de deficiencia de testosterona por sí sola, por lo que los niveles de testosterona se comprueban por separado para el diagnóstico.Los especialistas señalan que es necesario tener en cuenta todos estos factores ya que paralelamente a los debates sobre este problema han aparecido en el mercado una serie de productos que prometen aumentar los niveles de testosterona, frenar los efectos de los cambios relacionados con la edad, como la fatiga, la grasa abdominal, la debilidad muscular y la reducción del deseo sexual. También existen empresas que ofrecen pruebas de testosterona, alegando que síntomas comunes como la fatiga, el letargo y la irritabilidad pueden ser un signo de niveles bajos de esta hormona.Los hombres, a diferencia de las mujeres, no tienen un periodo de fertilidad que termine a una edad determinada. Un hombre sano de peso normal apenas corre el riesgo de padecer una deficiencia de testosterona incluso en su vejez. Sin embargo, aumenta el riesgo de obesidad y de otras enfermedades.

