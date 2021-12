https://mundo.sputniknews.com/20211229/quienes-son-los-actores-peruanos-que-aparecen-en-no-mires-arriba-1119848893.html

¿Quiénes son los actores peruanos que aparecen en 'No mires arriba'?

¿Quiénes son los actores peruanos que aparecen en 'No mires arriba'?

En la taquillera película 'No mires arriba' (Don't look up) trabajan dos reconocidos actores peruanos junto a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate... 29.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

sociedad

🎭 arte y cultura

netflix

jennifer lawrence

película

meryl streep

leonardo di caprio

hollywood

perú

Pese a que las estrellas de Hollywood generalmente acaparan la atención de los espectadores, en la película de Adam McKay, los latinoamericanos podemos identificar algunos rostros familiares.El actor peruano Ramón García es reconocido en sus papeles en la miniserie de finales de los 90 Los choches y The new pope, una aclamada serie en la que comparte créditos junto al actor estadounidense John Malkovich y al británico Jude Law. Ahora, aparece junto a su compatriota André Silva como el nuevo talento peruano presente en la película de Netflix.El film trata sobre un descubrimiento que podría terminar con la vida terrestre. Dos astrónomos de la Universidad Estatal de Michigan (Estados Unidos), Kate Dibiasky —interpretada por Lawrence— y su profesor titular, Randall Mindy —protagonizado por DiCaprio—, se dan cuenta que un asteroide gigante se dirige hacia la Tierra y que de impactar, sería catastrófico.Ante el hallazgo, los científicos se ven obligados a intentar llegar a las más altas esferas de la política para advertir al mundo entero. Se alían al experto de la Nasa Teddy Oglethorpe —Rob Morgan—, para informar al Gobierno de Estados Unidos, presidido por Janie Orlean —Streep—, una mujer conocida por ser narcisista, preocupada más por su propia imagen que por su nación. A la complicada situación, se suma que los medios de comunicación no quieren compartir la noticia y toman el apocalipsis en forma de burla.En esta trama, García protagonizó una brevísima escena que describió al periódico local El Comercio: "Es un taxista que está en la puesta del Hotel Bolívar, en la plaza San Martín. Entonces, pasa el famoso cometa, miro yo hacia el cielo y eso fue todo".La escena de García aparece entre otras similares, en las que se mostraba la reacción de diferentes personas a la inminente destrucción de la Tierra.Silva, conocido por su personaje de 'El Duque' en la serie televisiva Mi amor, el wachimán (2012), así como por su rol estelar en la telenovela Luz de Luna (2021), aparece también en una breve toma realizada en Playa Roja, una de las reservas naturales de Paracas (al sur de Lima)."Ver una escena mía en una película protagonizada por actores de la talla de Leonardo DiCaprio es algo increíble. Sentí un orgullo profundo por lo que había logrado en mi carrera, es una pequeña participación, pero sin duda una gran experiencia, la cual tomo con mucho agradecimiento y me impulsa a seguir terco en lo que tanto amo", expresó en una entrevista para el diario La República.

perú

