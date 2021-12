https://mundo.sputniknews.com/20211229/miles-de-aves-mueren-en-peor-brote-de-gripe-aviar-de-la-historia-de-israel-que-pasa-1119850218.html

Miles de aves mueren en peor brote de gripe aviar de la historia de Israel ¿qué pasa?

Un brote de gripe aviar en el norte de Israel ha matado al menos a 5.200 grullas migratorias y ha obligado a granjeros a sacrificar a cientos de miles de... 29.12.2021, Sputnik Mundo

La gripe aviar, que es fatal para las aves y que también puede contagiar tanto a gatos como a humanos (aunque rara vez causa enfermedades graves en las personas), está arrasando el Moshav Margaliot en la frontera entre Israel y el Líbano, donde más de medio millón de gallinas ponedoras de huevos han muerto o han sido sacrificadas en los últimos días.La ministra de Protección Ambiental, Tamar Zandberg, consideró que el brote es "el daño más serio a la vida silvestre en la historia del país, pero aún se desconoce su alcance verdadero", escribió en su cuenta de la red social Twitter.Miles y miles de grullas muertasLas imágenes de informativos y fotografías muestran estos días a trabajadores del parque reserva Lago Hula, donde pasan al año unas 500.000 grullas en su viaje a África, recogiendo los cadáveres de las aves que flotan en el lago.Y aunque el Ministerio de Agricultura aún no ha logrado identificar cómo entró el virus H5N1 en la reserva, el portavoz del parque, Yaron Michaeli, dijo a la radio nacional que cree que las grullas probablemente fueron contagiadas por aves más pequeñas que tuvieron contacto con granjas donde se registraron brotes de gripe aviar.Ante el temor de que puedan infectar a otros animales silvestres, los trabajadores están retirando los cuerpos de las aves lo más rápido posible.De acuerdo con Michaeli, la cifra de grullas muertas parece haberse estabilizado en días recientes. "Podrían estar empezando a superarlo. Esperamos mucho que así sea", manifestó.Escasez de huevosLa enfermedad ha afectado principalmente a las gallinas ponedoras, y esta vez, según el ministerio de Agricultura, en un grado sin precedentes.De acuerdo con las estadísticas, en Israel se consumen 200 millones de huevos mensuales y las autoridades están disponiéndose para comenzar a importar y evitar la escasez al tiempo que tratan de asegurar biológicamente los gallineros del país.La enfermedad se ha extendido del valle del Hula, en el norte, al valle del Hefer en el centro de Israel, hasta llegar al kibutz (comunidad agraria) Mishmar Hasharon, donde se encontró un pelícano enfermo.Todavía se están analizando muestras de aves silvestres muertas en el valle de Beit Shean en el este del país y las autoridades sanitarias dicen que la situación no está bajo control todavía.Miedo a contagio humanoLa ministra de Medio Ambiente propuso cancelar la temporada de caza este año, una medida muy bienvenida por la Sociedad de Protección de la Naturaleza en Israel, que emitió un comunicado en el que explicaba que los cazadores tienden a moverse de un humedal a otro y pueden terminar propagando el virus.Pero no solo ese es el problema: los cazadores suelen comerse lo que cazan, y si comerse un pájaro que esté contagiado de la gripe aviar, bueno, puede traer consecuencias de transmisión inter-especie que llevamos dos años conociendo en todo detalle…

Dahiana Cusnir

Dahiana Cusnir

