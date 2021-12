https://mundo.sputniknews.com/20211229/juez-da-una-oportunidad-a-rosario-robles-para-salir-de-prision-1119840709.html

Juez da una oportunidad a Rosario Robles para salir de prisión

El juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Octavio Mejía, otorgó un amparo a la exsecretaria de Desarrollo Territorial y... 29.12.2021, Sputnik Mundo

El recurso, notificado este 27 de diciembre, deja sin efectos las audiencias celebradas en abril de 2020 y en octubre de 2021, y en las que se determinó dictar prisión preventiva en contra de Robles Berlanga, quien enfrenta desde el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, un proceso por el presunto desvío de 5.500 millones de pesos (275 millones de dólares) en un esquema de empresas fantasma conocido como la Estafa Maestra.De acuerdo con la resolución del juicio de amparo 678/2020-III, el juez Villar Ceballos no acató la determinación del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual determinó que el juzgador debía justificar la medida de prisión preventiva.Lo anterior, luego de que los magistrados del tribunal consideraron que los argumentos de la Fiscalía General de la República —entre ellos que existía riesgo de fuga por sus recursos y contactos— no estaban fundamentados para solicitar dicha medida."Es innegable que el juez responsable omitió aclarar la contradicción destacada por ese órgano colegiado y, por el contrario, reiteró su argumentó, y estableció que aun cuando los ingresos de la quejosa, no actualizan la existencia de facilidad de sustracción a la acción de la justicia", se lee en la resolución.Por ello, "al no haber emitido su resolución de manera fundada y motivada, como se ordenó en el fallo protector, en consecuencia, debe decirse que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida".De este modo, el juez Mejía Ojeda ordenó realizar una nueva audiencia, tres días después de la notificación —es decir, el próximo 30 de diciembre—, en la que nuevamente se deberá exponer si se ratifica la prisión preventiva o se otorga la prisión domiciliaria.Cabe destacar que en la resolución se advierte que en caso de incumplir, y con base en los articulos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de 8.962 pesos (493 dólares) contra el juez Villar Ceballos por incumplimiento y "se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación de cargo".

