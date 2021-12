https://mundo.sputniknews.com/20211229/john-bolton-expone-los-errores-de-occidente-y-pide-a-la-otan-hacer-frente-a-rusia-1119855810.html

John Bolton expone los errores de Occidente y pide a la OTAN hacer frente a Rusia

El exasesor de Seguridad Nacional de EEUU John Bolton, quien ha tenido una postura dura sobre Rusia durante la Administración Trump, ha expuesto los errores... 29.12.2021, Sputnik Mundo

El exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ha publicado un artículo de opinión, en el que sugiere su opinión sobre los errores y las equivocaciones cometidas por Occidente en relación con Rusia y la "agenda hegemónica" que Bolton cree que persigue el Kremlin.Occidente "ha cometido dos errores fundamentales en los años transcurridos" en relación con Rusia y la "agenda hegemónica" que persigue el Kremlin, señaló el exasesor de Trump en un artículo de opinión para 19FortyFive."En un apuro por sumar a la OTAN a los Estados que escapaban del extinto Pacto de Varsovia y que retomaban sus legítimos lugares en Occidente, EEUU en particular, no delineó dónde terminaría la expansión. Se podía debatir dónde debería estar ese punto final, pero al no decidir la cuestión creamos una 'zona gris', una ambigüedad que Rusia está explotando ahora. Hoy, nosotros y las naciones de la zona gris, como Ucrania, estamos pagando el precio", escribió.Según él, la "relativa paz posterior a 1945" en la región se debió al bloque europeo y no a la alianza de la OTAN.Tras criticar la decisión de Moscú de exigir garantías de seguridad a la OTAN, en particular el compromiso de no expandirse hacia el Este y de no desplegar armas ofensivas en los países fronterizos con Rusia, Bolton dijo que "[el presidente ruso Vladímir] Putin está superando a sus homólogos occidentales" y ofreció su propio plan de respuesta a Rusia.Sugiere que la OTAN debe decidir qué países está dispuesta a aceptar y cuáles no de la llamada ‘zona gris’. Aparte de esto, Bolton cree que la UE debería "ponerse seria" ante la "renovada amenaza" de Rusia que no está cerca de la frontera de EEUU.El exasesor de Trump también sugirió que el Nord Stream 2 sea cancelado y que se deben "enviar" más "armas aliadas" y tropas a Ucrania "no para entrar en combate, sino para que los generales rusos puedan contemplar el karma de que se les ordene invadir Ucrania muy cerca de los nuevos despliegues de la OTAN".El 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó un proyecto de propuesta sobre garantías de seguridad entre Rusia y EEUU, así como con miembros europeos de la OTAN. Las propuestas planteadas implican que los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania, la creación por parte de Rusia y la Alianza Atlántica de líneas directas para mantener contactos de emergencia y el intercambio regular de información entre Rusia y el bloque militar sobre ejercicios y maniobras militares.El documento también estipula que ninguna de las dos partes emplazará su armamento o efectivos en regiones donde la otra lo podría considerar como una amenaza a su seguridad nacional, incluido el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones", a excepción del despliegue en su territorio nacional.

