Un importante grupo mediático noruego suspende publicaciones impresas tras un ciberataque

Un importante grupo mediático noruego suspende publicaciones impresas tras un ciberataque

MÚRMANSK (RUSIA) (Sputnik) — El grupo mediático noruego, Amedia, el más importante del país suspendió la producción de publicaciones impresas e inició una... 29.12.2021

"En la noche del 28 de diciembre, muchos de los sistemas informáticos centrales de Amedia sufrieron un ataque hacker. El 29 de diciembre las publicaciones en línea se emiten de manera habitual, pero no saldrán las ediciones en papel", indica un comunicado de la empresa.Como señaló Amedia, la situación en la compañía podría catalogarse de grave, y no se descarta que los ciberpiratas hayan logrado acceder a los datos de los usuarios, aunque entre esa información filtrada no se encontraban las contraseñas y los datos bancarios de los suscriptores. Las ediciones en papel, los anuncios y las suscripciones dejaron de funcionar.La dirección del grupo tiene la intención de acudir a las autoridades policiales para que el ataque se investigue.Amedia publica más de 90 periódicos y otros productos impresos, con una audiencia estimada en aproximadamente 2 millones de personas.

