Estos son los alimentos con poderes anticoagulantes para la sangre

Prácticamente todos los productos vegetales contribuyen a mantener una consistencia líquida ideal de la sangre, pero las bayas y las verduras son las que mejor... 29.12.2021, Sputnik Mundo

Las frambuesas son un buen anticoagulante, que según la hematóloga Svetlana Bychkova, pueden ser consideradas como una "aspirina viva", aunque las bayas en general son anticoagulantes de sangre por naturaleza.En una entrevista con Vechernaya Moskva, el hematólogo Alexandr Rumiantsev señaló que las verduras tienen el mismo efecto anticoagulante gracias a propiedades como el ácido fólico, que ayudan a reducir la velocidad de coagulación de la sangre de forma natural."Algunos alimentos contienen sustancias que alteran la función de los componentes que intervienen en la coagulación. Todos los alimentos que contienen ácido salicílico (aspirina en su forma pura) alteran la función de las plaquetas en tres o cuatro días. Apagan estas células. Entre estos alimentos se encuentran las frambuesas y la mermelada de frambuesa en particular. La baya se utilizaba para tratar infecciones", explicó el hematólogo.Los especialistas advirtieron que es importante entender que estos alimentos no curan los problemas de coagulación de la sangre, por eso es necesario tomar la situación bajo el control de los especialistas a tiempo y no confiar en la medicina popular.A su vez, el hematólogo Rumyantsev confirmó que se los efectos descritos contemplan un cálculo de consumo a gran escala de estos alimentos, por lo que llamó a las personas interesadas en este problema a consultar con sus médicos, ya que todo tratamiento por más natural que sea es individual.

