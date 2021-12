https://mundo.sputniknews.com/20211229/el-escandalo-politico-que-revive-a-la-gestapo-en-argentina-1119847477.html

El escándalo político que revive a la 'Gestapo' en Argentina

El escándalo político que revive a la 'Gestapo' en Argentina

Un video encontrado por la Agencia Federal de Inteligencia argentina revela que la gestión de la macrista María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires... 29.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-29T16:13+0000

2021-12-29T16:13+0000

2021-12-29T16:13+0000

américa latina

argentina

buenos aires

nazismo

espionaje

maría eugenia vidal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1119847392_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_9253924a2c1f3193dad8c7678cc20d07.jpg

Desde que el nazismo dispuso su creación en 1933, la Gestapo —cuyo nombre es la abreviación de Geheime Staatspolizei (Policía Secreta del Estado en alemán)— se convirtió en un paradigma de una de las peores caras del régimen de Adolf Hitler: la persecución implacable a los opositores y las torturas y asesinatos con total impunidad.Pero el fin del nazismo no hizo que el término pasara al olvido y a partir de entonces suele ser utilizado para señalar a quienes pretenden montar aparatos destinados al espionaje y la persecución política. Y si bien suele ser utilizado como una acusación, es poco frecuente encontrar casos como el descubierto recientemente en Argentina, en el que un jerarca público reivindica la idea de montar su propia 'Gestapo'.El caso surgió a partir de la difusión de filmaciones de una reunión mantenida el 15 de junio de 2017 entre varias autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires —en ese momento gobernada por la macrista María Eugenia Vidal (2015-2019)— y empresarios del sector de la construcción. La preocupación principal de aquel encuentro parecía ser la existencia de sindicatos que reivindicaran los derechos de los trabajadores en el sector de la construcción."Creeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", lanzó durante ese encuentro Marcelo Villegas, en ese entonces ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.La referencia no fue al pasar. De acuerdo a las grabaciones encontradas por la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los funcionarios macristas explicaron a los empresarios que tenían una estrategia previamente coordinada con el Gobierno nacional y la Justicia para activar causas judiciales contra sindicalistas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra)."Hemos tomado la decisión como Gobierno, cuando digo Gobierno, digo nacional, provincial y municipal, de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la Uocra", admitió Villegas en ese encuentro, según reproduce el diario Página 12.El plan detrás de esa intención era incentivar que los empresarios alentaran el surgimiento de conflictos laborales en sus empresas y, ante las medidas sindicales, presentaran denuncias ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. Esas denuncias no transitaban por los caminos habituales, sino que eran presentadas directamente a Villegas y debían contar con "palabras clave" como "extorsión" o "amenaza". El Ministerio, en complicidad con la Justicia, agregaba contenido a la causa judicial y aseguraba que el proceso continuara.Mientras la AFI preparaba el inicio de una investigación penal sobre el armado de causas contra sindicatos, el ambiente político y las redes sociales no dejaron pasar el impacto del uso del término 'Gestapo' por parte de un jerarca público. En Twitter, por ejemplo, el hashtag #GestapodeVidal se convirtió en tendencia.La vicepresidenta y expresidenta argentina (2007-2015), Cristina Fernández de Kirchner, utilizó sus redes para darle un poco de contexto al término."Gestapo: policía secreta de Hitler que utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi. Tratándose del gobierno macrista, todo siempre es peor a lo imaginado", escribió.El propio Villegas intentó ofrecer disculpas por "haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada, que además está lejos de mi forma de sentir, de pensar y actuar", según comentó al portal Infobae. Sin embargo, no se excusó por las maniobras judiciales ocultas detrás del término Gestapo.

https://mundo.sputniknews.com/20211229/cinco-presidentes-en-dos-semanas-y-default-20-anos-del-colapso-de-2001-en-argentina-1119824762.html

https://mundo.sputniknews.com/20211206/macri-pide-que-se-revoque-su-procesamiento-por-espionaje-1119023775.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, buenos aires, nazismo, espionaje, maría eugenia vidal