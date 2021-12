https://mundo.sputniknews.com/20211229/el-brexit-incompleto-de-boris-johnson-1119833381.html

El Brexit incompleto de Boris Johnson

"¿El Brexit hecho? No lo creo", señala Jill Rutter, investigadora del Institute for Government (IFG), "think tank" británico sobre cuestiones de gobernanza. La también reconocida ex alto cargo de la administración pública del Reino Unido pone en duda que el dirigente conservador haya cumplido su crucial promesa electoral de la campaña de 2019. Johnson obtuvo una victoria arrolladora en las últimas generales con el eslogan "Hagamos el Brexit", que aún trata de ejecutar dos años más tarde.Protocolo norirlandésEn un debate del IFG, Rutter se hizo eco del "ruido de trasfondo" en las discusiones sobre el Protocolo norirlandés, la sección más importante del Tratado de Retirada de la UE. El pacto sigue en gran medida sin implementarse y es motivo de desafíos y contra represalias, que han agriado las relaciones entre Londres y Bruselas.El Gobierno británico amenaza con anular unilateralmente aspectos del Protocolo que desaprueba la comunidad unionista o que pueden socavar la soberanía nacional. La UE forcejea, a su vez, con la posibilidad de suspender el Tratado Comercial y de Cooperación (TCA, en sus siglas en inglés), el pacto de mínimos acordado en la Nochebuena de 2020 que rige las relaciones del post-Brexit.Pero últimamente se aprecia un cambio de tono, actitud y marcha en el frente británico. Un alto funcionario del Gobierno informó a medios extranjeros, incluido Sputnik, que el Gobierno ha renunciado a revisar, en esta fase del proceso, las cuestiones de gobernanza, incluido el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Irlanda del Norte. "Nos vamos a enfocar en los problemas prácticos y en la búsqueda de soluciones efectivas", afirmó en el encuentro del 10 de diciembre.El Brexit pactado por Johnson dejó a Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera comunitaria y en el ámbito mercantil del Reino Unido. Está sujeta a reglas de la UE y, según el Protocolo, el tribunal de Estrasburgo tiene competencia para dirimir disputas que surjan en esta provincia británica. El Ejecutivo conservador pedía sustituir el Tribunal de la UE por un ente independiente de arbitraje, pero ha aceptado que los negociadores europeos "no tienen mandato" para modificar este apartado.Contradicciones en LondresLa misma fuente indicó que la renuncia no es permanente y reafirmó el "derecho a invocar el artículo 16" del Protocolo, que permite la suspensión unilateral de segmentos del pacto sobre Irlanda del Norte. Horas después, otro cargo administrativo negó a medios británicos que el Gobierno haya renunciado a la batalla por la eliminación del Tribunal de la UE."Eso refleja que hay diferentes opiniones y posiblemente posiciones contenciosas en el seno del Gobierno británico", expuso Katy Hayward, profesora de la Queen´s University de Belfast, en un taller sobre el Brexit y su impacto en Irlanda del Norte.David Frost, secretario de Estado para las relaciones con la UE y asesor de Johnson en el proceso del del Brexit, dio su veredicto en una cadena de tuits que resumen la penúltima ronda que mantuvo con el negociador de la Comisión, Maros Sefcovic, ese el viernes 10 de diciembre.Progreso lentoPara Billy Melo Araujo, experto en Derecho Comercial Internacional en la universidad de Queen´s, el "cambio de narrativa" de Londres se complementa con "signos de progreso" en la solución de problemas en el movimiento de mercancías desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte, que han surgido desde la implementación del Protocolo."El Gobierno británico está enviando un mensaje obvio de que quiere encontrar un acuerdo", sostienen fuentes parlamentarias. La aparente claudicación sobre la Corte europea ha coincidido, además, con la concesión de nuevas licencias de pesca a patrones franceses. Se ha interpretado como el cierre de la "guerra política" en torno al acceso a aguas territoriales británicas, que no afecta a la economía nacional, pero es devastadora para las familias y comunidades pesqueras.Johnson presionadoLos gestos conciliatorios se producen en un momento de máxima debilidad del primer ministro. Johnson llegó a la Navidad con su popularidad, autoridad y credibilidad hundidas por continuos errores tácticos y una retahíla de falsedades para encubrirlos.Un sondeo de You Gov, efectuado la segunda semana de diciembre, indicó que el 66% de los británicos opina desfavorablemente del primer ministro y el 24% favorablemente. Kelly Beaver, directora de Ipsos Mori en Reino Unido e Irlanda, confirmó en el encuentro del IFG que en las encuestas se aprecia "erosión" en el respaldo tanto de Johnson como del partido Conservador, que continuará profundizándose.Johnson ha superado probablemente el pico álgido de su mandato en Downing Street, pero se ha visto en la curva descendiente en otras ocasiones y puede remontar una vez más. Analistas consultados por Sputnik subrayan su capacidad para "renacer de las cenizas constantemente", la ausencia de un obvio remplazo y los dos años que quedan por delante hasta las próximas elecciones generales.

