El abogado de Sadam Huseín destaca que su cliente fue condenado y ejecutado ilegalmente

BAGDAD (Sputnik) — En el proceso judicial contra el expresidente de Irak Sadam Huseín se infringieron las normas fundamentales del derecho internacional... 29.12.2021, Sputnik Mundo

Hace 15 años, el 30 de diciembre de 2006, Sadam Huseín fue ajusticiado y ejecutado tras la invasión de EEUU a Irak bajo el pretexto de que poseía armas de destrucción masiva. La existencia de estas armas nunca fue confirmada.Munib afirmó que ya desde el principio la defensa y el propio Sadam sabían que era inútil intentar liberarlo y evitar su ejecución."La prohibición de la pena de muerte en todos los tribunales internacionales y países avanzados que respetan los derechos humanos, hizo que el juicio se realizara precisamente en Irak y no fuera del país, porque querían ejecutarlo y no otra cosa… Además, Sadam no tuvo la posibilidad de defenderse ni de forma verbal ni presentando documentos, ni siquiera le dieron la última palabra…", relató el abogado.También dijo que para intimidar a la defensa de Sadam se produjo una serie de asesinatos de abogados. Munib y sus colegas fueron atacados frente al edificio del tribunal.Además, Munib declaró que el expresidente de Irak sabía que el proceso judicial incoado contra él terminaría dictando la pena de muerte y al mismo tiempo no mostraba ningún temor.Según el letrado, Huseín era un hombre de verdad, en su mirada, la manera de hablar y las preguntas que hacía no se sentía ningún temor; él hablaba como un egresado de la facultad de jurisprudencia, precisando aspectos jurídicos con el fin de mostrar que era un proceso falsificado.La coalición internacional encabezada por Estados Unidos invadió Irak en 2003. Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo internacional y buscar armas de exterminio en masa fue derrocado y ejecutado el presidente del país, Sadam Huseín.El exlíder iraquí lograba esconderse durante un medio año, pero en diciembre de 2003 fue capturado cerca de su ciudad natal, Tikrit. La primera audiencia del tribunal se celebró en julio de 2004. El 5 de noviembre de 2006, Huseín fue declarado culpable y condenado a morir en la horca.Irregularidades en el proceso contra Sadam HuseinEl exjefe de la misión diplomática estadounidense en Irak Robert Ford reconoció 15 años después de la ejecución del presidente de ese país Sadam Husein, que el juicio tuvo irregularidades."En ese proceso hubo problemas. Algunos de los defensores (de Husein) fueron asesinados, fue algo horrible. En las audiencias la acusación a veces presentaba evidencias sin antes mostrárselas a la defensa", dijo Ford a Sputnik.Ford afirma que la acusación halló realmente numerosos documentos firmados por el presidente Husein o por los otros acusados que apuntaban a presuntos asesinatos masivos.

