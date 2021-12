https://mundo.sputniknews.com/20211229/ecuador-estudia-la-produccion-de-la-vacuna-sputnik-v-en-su-territorio-1119828574.html

Ecuador estudia la producción de la vacuna Sputnik V en su territorio

Ecuador estudia la producción de la vacuna Sputnik V en su territorio

MOSCÚ (Sputnik) — Quito sigue analizando la posibilidad de producir la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en Ecuador, indicó el embajador en Moscú... 29.12.2021, Sputnik Mundo

El diplomático recordó, en declaraciones a esta agencia, que la producción de la vacuna rusa en Ecuador fue uno de los temas de la reciente conversación de los presidente de los dos países.El embajador señaló que el tema "está en análisis" y "todavía no hay nada concreto" al respecto."La vacuna Sputnik está autorizada en Ecuador, entonces no hay ningún impedimento para producirla y distribuirla en Ecuador", dijo.Ecuador aprobó la vacuna rusa Sputnik V el pasado 15 de mayo.El fármaco, desarrollado por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya de Moscú con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa, fue registrado en Rusia en agosto de 2020 y es uno de los pocos del mundo con una eficacia superior al 90% contra el COVID-19.El compuesto, que consta de dos dosis, está aprobado en 71 países con un total de 4.000 millones de habitantes, más de la mitad de la población mundial.Lasso planea visitar RusiaEl embajador también anunció que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, planea visitar Rusia en abril de 2022."La visita del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se está pensando que sea en abril de 2022 (...) Es un proceso que se está preparando", dijo.Lasso, precisó el embajador, viajará al frente de una delegación oficial que integrará también el ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo, y otros miembros de su gabinete.Holguín subrayó que el viaje del presidente Lasso es muy importante ya que desde el inicio de su Gobierno señaló su interés por el fortalecimiento de la relación con el país europeo.Ecuador, sostuvo, es el segundo socio comercial más importante que tiene Rusia en Latinoamérica.El embajador adelantó también que antes del presidente Lasso podría llegar a Rusia el ministro de la Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, para avanzar hacia la firma de un pacto comercial con la Unión Económica Euroasiática (UEE), organismo que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia.Holguín dijo también que vendría a Rusia en 2022 un grupo de empresarios ecuatorianos para establecer vínculos."Estamos tratando de hacer una alianza entre la Cámara de Industria y Comercio de Rusia y la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor)", indicó.El embajador no descartó que venga a Moscú el presidente de Fedexpor, Felipe Ribadeneira, para concretizar el acuerdo entre su país y la UEE.

