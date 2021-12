https://mundo.sputniknews.com/20211229/denuncia-penal-de-diputados-contra-consejeros-del-ine-ya-no-se-ratificara-informa-amlo-1119842557.html

Denuncia penal de diputados contra consejeros del INE ya no se ratificará, informa AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ya no continuará con la... 29.12.2021, Sputnik Mundo

Durante la conferencia matutina del 29 de diciembre, el mandatario presentó varios tuits del diputado Santiago Creel, en los cuales el legislador acusa una persecución política contra el INE y afirma que se vulnera su autonomía con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).Al respecto, López Obrador aseguró que Gutiérrez Luna decidió ya no ratificar la denuncia penal, lo que calificó como una "buena actitud"."Porque él (Gutiérrez Luna) considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo consideran excesivo, y dice me retracto o ya no sigo con la denuncia", comentó López ObradorEl mandatario mexicano insistió en que su gobierno no persigue a nadie y aludió a que no hay que darle motivo a sus críticos para atacarlos.Hasta el momento, Sergio Gutiérrez Luna no ha confirmado la información de López Obrador.El pasado 23 de diciembre, Gutiérrez Luna interpuso una denuncia penal en contra de seis consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE por abuso de autoridad y coalición, luego de que votaron a favor de posponer la consulta de revocación de mandato.Al respecto, los 11 consejeros electorales condenaron la acción y acusaron al presidente de la Cámara de Diputados de realizar "una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen".

