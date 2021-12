https://mundo.sputniknews.com/20211229/corridas-de-toros-en-colombia-una-tradicion-que-agoniza-y-resiste-1119859833.html

Corridas de Toros en Colombia: una tradición que agoniza y resiste

La tradición de la tauromaquia aún persiste en Colombia, pese al creciente rechazo de la población y de autoridades políticas que manifiestan su desapego a las llamadas 'corridas de toros' que aún se practican en distintas ferias y carnavales en las principales ciudades del país.Tal fue el caso de la principal celebración de la tauromaquia colombiana: la Feria Taurina de Cali (oeste), en el marco de las celebraciones de las populares 'Ferias de Cali', un multitudinario festejo anual navideño que incluye desfiles, bailes y gastronomía tradicional, donde el sacrificio taurino para la entretención del público va perdiendo cada vez más adherentes.La Plaza de Toros Cañaveralejo de Cali es el escenario que alberga el espectáculo taurino de tradición colonial española que, a partir del rechazo al maltrato animal, ve inaugurado su principal feria con tan solo 1.600 asistentes. Un aforo muy distinto a los 17.000 asistentes inaugurales de años anteriores en una festividad que se realiza desde hace 67 años y solo fue interrumpida en 2020 por la pandemia de COVID-19.¿Una 'expresión artística'?La tauromaquia colombiana ha sido cuestionada desde el advenimiento de los movimientos antitaurinos españoles y de protección animal a partir de la década de 1990.A pesar de ser espectáculos considerados tanto por defensores de los derechos de los animales como por la población en general como una práctica de maltrato y sadismo hacia los animales, las corridas de toros cuentan con protección legal constitucional.La Ley 916 de 2004 establece la regulación de los espectáculos taurinos en "cuanto garantía de los derechos e intereses del público", considerados como "una expresión artística del ser humano".En declaraciones a la prensa local, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo no estar de acuerdo con las corridas de toros y que, "si de mí dependiera", no realizaría las ferias taurinas "por el sufrimiento a seres sintientes como lo son los toros en cada salida a la arena".Ospina aclaró que, dada su postura, "las corridas no son promovidas dentro de la programación de la Feria de Cali". De todas maneras, aseguró que respeta el fallo de la Corte Constitucional colombiana que permitió su realización.La prohibición bogotana de 2020, una inspiraciónLa tauromaquia va en retroceso no sólo en la plaza caleña, sino en toda Colombia. Movimientos animalistas y antitaurinos de Antioquia buscan prohibir la tradicional Feria Taurina de La Macarena en Medellín, como también la Feria Taurina de Manizales, a imagen y semejanza de la prohibición de la temporada taurina que Bogotá aprobó durante 2020.Es así como las principales plazas taurinas de Colombia: Cali, Medellín y Manizales, buscan emular el 'Acuerdo 767 de 2020' de la Concejalía de Bogotá D.C.; el cual "tiene por objeto desincentivar las prácticas taurinas autorizadas en el Distrito Capital, contribuir a subsanar el déficit normativo de protección animal y fortalecer la cultura de los derechos de los animales".Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y candidato presidencial colombiano, fue el primero en buscar prohibir la práctica taurina en la capital colombiana en el año 2012, aunque contó con la resistencia de Enrique Peñalosa, también exalcalde capitalino.Entre las medidas de desincentivo a la actividad por parte de las autoridades capitalinas, se encuentran la reducción de los calendarios de competiciones, aumento de impuestos, entre otras medidas.El 7 de diciembre de 2021, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes inició el debate nacional sobre la prohibición de la actividad taurina, a través del Proyecto de Ley 410 de 2020 que busca "eliminar las prácticas taurinas en el territorio nacional", proceso legislativo que debe concluir a más tardar en junio de 2022.

