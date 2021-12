https://mundo.sputniknews.com/20211229/corea-del-sur-realiza-ejercicios-militares-de-defensa-en-la-zona-de-disputa-con-japon-1119830673.html

Corea del Sur realiza ejercicios militares de defensa en la zona de disputa con Japón

Corea del Sur realiza ejercicios militares de defensa en la zona de disputa con Japón

SEÚL (Sputnik) — Corea del Sur realizó la semana pasada ejercicios militares en la zona de disputa con Japón, en las rocas de Liancourt, conocidas como Dokdo... 29.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-29T11:03+0000

2021-12-29T11:03+0000

2021-12-29T11:08+0000

defensa

japón

corea del sur

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108585/45/1085854598_0:0:4284:2410_1920x0_80_0_0_fb5f279c1ac70a7166c3dc9cb5a3d83b.jpg

La fuente añadió que los ejercicios militares se realizaron con total discreción con el despliegue de la marina, la guardia costera y la Fuerza Aérea en las aguas cercanas a los territorios en disputa.La agencia especifica que la fuente informó bajo la condición de anonimato.El medio de comunicación añade que no hubo desembarco en las islas ni incursión de tropas vía aérea, el ejercicio se realizó en el mar y mediante simulaciones por ordenador, en particular, para evitar la propagación del COVID-19 durante las prácticas.El Ministerio de Defensa y la Armada surcoreana se han negado a confirmar si los ejercicios se efectuaron, según detalla la agencia.Corea del Sur lleva realizando ejercicios militares frente a las islas Dokdo desde 1986; se llevan a cabo regularmente desde 2003 y suelen tener lugar dos veces al año.La última vez que Corea del Sur realizó estas maniobras fue en junio, y Tokio, en acto de protesta, canceló una reunión entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el entonces primer ministro japonés Yoshihide Suga frente a la cumbre del G7 en el Reino Unido.El grupo de islas Dokdo (en japonés, Takeshima) se encuentra entre Japón y Corea del Sur en el Mar de Japón. Tras la Segunda Guerra Mundial, las islas pasaron a ser coreanas.Japón lo califica de "ocupación ilegal" y considera que las islas forman parte de su territorio y ha propuesto a Corea llevar la disputa de las islas a la Corte Internacional de Justicia.Corea del Sur argumenta que no hay disputa sobre las islas Dokdo porque son territorio coreano histórica, geográfica y legalmente.

https://mundo.sputniknews.com/20211117/japon-condena-la-visita-de-jefe-de-la-policia-de-corea-del-sur-a-las-islas-de-liancourt-1118326736.html

japón

corea del sur

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japón, corea del sur, asia