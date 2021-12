https://mundo.sputniknews.com/20211229/borrell-tacha-de-inaceptable-la-demanda-rusa-de-parar-el-avance-de-la-ue-y-la-otan-al-este-1119826771.html

Borrell tacha de inaceptable la demanda rusa de parar el avance de la UE y la OTAN al este

MOSCÚ (Sputnik) — El jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó de inaceptable la exigencia de Rusia de parar la expansión del bloque... 29.12.2021, Sputnik Mundo

internacional

rusia

otan

ue

josep borrell

El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE opinó que las futuras negociaciones entre Occidente y Rusia no pueden limitarse a lo de Ucrania y la expansión de la OTAN."Deberíamos hablar de todas las violaciones desde que se aprobó el Acta Final de Helsinki en 1975. No estamos de acuerdo con muchos cambios en la política exterior rusa, ni con algunos cambios que Moscú considera como asuntos internos", dijo.El titular de la diplomacia europea reafirmó que la UE debería estar presente en esas negociaciones."Solo tienen sentido si se llevan a cabo en estrecha coordinación con y con la participación de la UE.Más adelante, Borrell señaló que Estados Unidos y Rusia, o la OTAN y Rusia, simplemente no pueden negociar entre sí el asunto de la seguridad europea.El pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó los borradores de acuerdos con Estados Unidos y la Alianza del Atlántico Norte sobre nuevas garantías de seguridad en Europa.Según Moscú, los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de Ucrania y otras naciones de la antigua URSS. La iniciativa rusa prevé asimismo la creación de una línea directa con la Alianza Atlántica para contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre ejercicios y maniobras militares.Además, Rusia insta a EEUU a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.La iniciativa estipula que ninguna de las dos partes emplazará armamento o efectivos en regiones fuera del territorio nacional donde la otra pudiera considerarlo como una amenaza a su seguridad, ni siquiera si tal despliegue se lleva a cabo en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones.Según las previsiones, las primeras consultas entre Rusia, por un lado, y EEUU y la OTAN, por otro, podrían celebrarse el 10 y el 12 de enero.

rusia, otan, ue, josep borrell