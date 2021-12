https://mundo.sputniknews.com/20211229/amlo-el-despertar-del-pueblo-de-mexico-es-como-la-caida-del-muro-de-berlin-o-de-la-urss-1119839539.html

AMLO: "El despertar del pueblo de México es como la caída del Muro de Berlín o de la URSS"

AMLO: "El despertar del pueblo de México es como la caída del Muro de Berlín o de la URSS"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el pueblo mexicano es hoy por hoy uno de los más politizados, lo que representa un...

2021-12-29T14:02+0000

2021-12-29T14:02+0000

2021-12-29T14:02+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

méxico

En su conferencia de prensa de este 29 de diciembre, el mandatario mexicano aseveró que por décadas, la sabiduría del pueblo de México fue menospreciada por sus gobernantes; sin embargo, dijo, hoy es uno de los más politizados del mundo. El presidente de México cuestionó el hecho de que los gobiernos pasados no respetaran al pueblo, el cual, aseveró, es responsable y consciente. "¿Cómo es posible que no se daban cuenta de que el pueblo era sabio y que había que respetarlo? Y de repente esa sabiduría emerge, se manifiesta y ya no saben cómo afrontar esa realidad".

2021

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, méxico