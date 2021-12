Varios partidos políticos bolivianos corren contrarreloj para evitar inhabilitación

https://mundo.sputniknews.com/20211228/varios-partidos-politicos-bolivianos-corren-contrarreloj-para-evitar-inhabilitacion-1119822439.html

LA PAZ (Sputnik) — Varios partidos políticos bolivianos, incluidos los dos opositores con representación en el parlamento, corren contrarreloj para actualizar... 28.12.2021, Sputnik Mundo

El plazo del 31 de diciembre de 2021 para la actualización de estatutos fue establecido hace más de tres años cuando se puso en vigencia la Ley 1096, recordó la autoridad.El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) fue el primero en cumplir el requisito, tras realizar a mediados de año un congreso que aprobó un nuevo estatuto interno, el cual fue presentado en agosto al TSE por el jefe de esa agrupación, el expresidente Evo Morales (2006-2019).El diario Página Siete dijo que otros cuatro partidos presentaron también sus nuevos estatutos, aprobados en sendos congresos nacionales, destacando entre ellos los derechistas Unidad Nacional del empresario Samuel Doria Medina y Demócratas del exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.Entre las organizaciones que todavía no cumplieron el requisito figuraban Creemos, del ultraderechista actual gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, y Comunidad Ciudadana, del expresidente neoliberal Carlos Mesa (2003-2005), ambos con representación minoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional.Chuquimia observó que los pedidos de ampliación del plazo de actualización de estatutos provenían principalmente de partidos que tienen problemas de división interna.Los estatutos deben ser aprobados en congresos supervisados por el TSE, indicaron los diarios, reportando que algunos partidos tenían previstos congresos nacionales para esta misma semana.Las organizaciones políticas que no cumplan el requisito de actualización desaparecerán como tales y sus siglas ya no podrán ser utilizadas, según dispone la ley que fijó el plazo.

