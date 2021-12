https://mundo.sputniknews.com/20211228/un-insolito-accidente-en-mar-del-plata-una-sombrilla-se-clavo-en-la-pierna-de-un-banista-1119805177.html

Un insólito accidente en Mar del Plata: una sombrilla se clavó en la pierna de un bañista

Un insólito accidente en Mar del Plata: una sombrilla se clavó en la pierna de un bañista

Ir a la playa es un placer, pero aparentemente también puede ser un peligro si hay mucho viento. En Mar del Plata, el balneario por excelencia de Argentina... 28.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-28T15:56+0000

2021-12-28T15:56+0000

2021-12-28T15:56+0000

américa latina

💢 insólito

argentina

accidente

mar del plata

playa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1119805130_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_f6e454ac4c6aff8cb802adb88b35dd0e.jpg

Ignacio Mascarenhas, de 31 años, estaba disfrutando de la playa junto a su pareja cuando se levantó un ventarrón. De repente, una sombrilla que volaba por los aires terminó incrustándose en una de sus piernas."Fue como una lanza. El dolor era insoportable", dijo al diario local La Capital la víctima del insólito accidente ocurrido en las vísperas de la Navidad.Su novia quedó en shock. Fue a socorrerlo un surfer que lo ayudó a quitarle la parte de arriba de la sombrilla y dio aviso a las autoridades. Por aproximadamente 30 minutos, el joven tuvo que aguardar bajo la tormenta hasta que personal del cuartel de bomberos del puerto y del área de Riesgos Especiales del municipio consiguieron una motosierra para cortar los extremos del fierro. No podían subirlo a la ambulancia con el armatoste. Finalmente, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata."Me durmieron, me operaron y me sacaron el fierro. Cuando me lo sacaron me dijeron que no había tocado ningún tendón, nervio, vena, arteria, ni siquiera ningún vaso sanguíneo. Cuando sacaron el fierro no me había sangrado. Estábamos hablando con la familia y decíamos que fue el mejor punto donde se podría haber incrustado", relató Mascarenhas, que es músico y docente.

argentina

mar del plata

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💢 insólito, argentina, accidente, mar del plata, playa