Un experto afirma que Polonia pierde su posición como país de tránsito del gas ruso

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia está perdiendo su posición como país de tránsito del gas de Rusia, dijo el experto en el campo del mercado de combustibles y... 28.12.2021, Sputnik Mundo

"No se trasiega el gas de exportación a través de la sección polaca del gasoducto Yamal-Europa", afirmó Szczesniak, destacando que "es un problema para Polonia, puesto que, primero, perdemos la posición como país de tránsito y, segundo, no recibimos ingresos por el mantenimiento de las tuberías".Polonia, continuó, desde hace un tiempo se convirtió en una ruta de tránsito secundaria por la construcción de otros gasoductos desde Rusia.Según el experto, en esa situación Polonia es "la víctima de un gran regateo político" de Rusia, Alemania y EEUU.El 17 diciembre la compañía gasística rusa Gazprom redujo y en pocos días abandonó el uso de la sección polaca de Yamal-Europa, tubería que trasiega el gas natural de Rusia a varios mercados europeos vía Bielorrusia, Polonia y Alemania.Como lo explicó Gazprom, esta ruta no se utiliza, puesto que la mayoría de los compradores europeos ya han seleccionado completamente sus volúmenes contractuales y no presentan más ofertas para el suministro del gas.La situación actual contribuyó considerablemente a la nueva alza de los precios del gas en Europa.

