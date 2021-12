https://mundo.sputniknews.com/20211228/rusia-preparada-ante-el-comportamiento-impredecible-de-eeuu-1119787539.html

Rusia, preparada ante el comportamiento impredecible de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está preparada para hacer frente al comportamiento impredecible de Estados Unidos y los países de su órbita, sostuvo el director del... 28.12.2021, Sputnik Mundo

Washington, remarcó Birichevski, usa activamente sus instrumentos legislativos e impone restricciones unilaterales ilegítimas que violan el derecho internacional y las normas del libre comercio.Los estadounidenses, enfatizó el diplomático, emplean esta táctica contra sus oponentes geopolíticos y contra cualquiera que no comulgue con su visión del mundo.Varios medios afirman que los países occidentales abordan nuevas sanciones contra Moscú, entre ellas la posible desconexión del sistema internacional de pagos interbancarios SWIFT, una medida que no tendría efecto y es que Rusia ya cuenta con un 'SWIFT' nacional. Sanciones de EEUU contra Nord Stream 2Rusia no ve ningún sentido en las posibles sanciones de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2, la construcción del cual ya fue finalizada, agregó Birichevski.Moscú, agregó, está interesado en seguir desarrollando la cooperación mutuamente beneficiosa con Europa en el sector energético y, con este objetivo, está tomando "las medidas necesarias en términos de diversificación de las rutas de suministro de gas".Al referirse a la puesta en marcha del Nord Stream 2, dijo que "garantizará un suministro de gas sostenible a precios competitivos a los países de la UE por el camino más corto y con los costes medioambientales más bajos".En este contexto señaló que las acciones de EEUU respecto a Nord Stream 2 "contradicen los intereses de la mayoría de los países europeos".El 10 de septiembre, la empresa rusa Gazprom, el único accionista de Nord Stream 2 AG, dio por finalizado el tendido del gasoducto que une a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico y consta de dos ramales de 1.230 kilómetros, para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.Sin embargo, a mediados de noviembre la Agencia Federal de la Red Alemana suspendió la certificación del Nord Stream 2 AG, explicando que solo se puede certificar como operador independiente a una empresa alemana, que sea propietaria y operadora del tramo alemán de la tubería.Los trámites se reanudarán cuando el Nord Stream 2 AG establezca una subsidiaria en Alemania que tendrá que volver a presentar la solicitud de certificación.

