¿Qué haces con los regalos que recibiste en Navidad?

¿Qué haces con los regalos que recibiste en Navidad?

La Navidad es una fiesta que afianza los lazos familiares, laborales o simplemente las amistades. Muchos suelen organizar los famosos intercambios de regalos... 28.12.2021, Sputnik Mundo

Por lo general, cualquier obsequio sea navideño o no es adquirido con la mejor de las intenciones, pero no a todos les agradan los regalos que reciben. Tres marcos de fotos, un par de tazas, dos agendas, velas y souvenirs, etc. La lista de los regalos no deseados puede ser infinita.¿Qué haces con los obsequios que no te gustaron?

