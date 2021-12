https://mundo.sputniknews.com/20211228/putin-sobre-la-cei-los-lazos-heredados-de-los-tiempos-de-la-urss-siguen-jugando-su-papel-positivo-1119815100.html

Putin sobre la CEI: "Los lazos heredados de los tiempos de la URSS siguen jugando su papel positivo"

2021-12-28T18:53+0000

30 años de la CEILos líderes de Rusia, Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, se han reunido este martes en San Petersburgo en una cumbre informal de la post soviética Comunidad de Estados Independientes [CEI], para hacer el balance de las actividades del organismo en 2021 y en las tres décadas desde su fundación.El presidente ruso, Vladímir Putin, se dirigió a sus colegas de la CEI: "Este año es especial para la CEI: celebramos el 30º aniversario de la fundación de la organización este mes de diciembre. Hoy tenemos una variante de reunión poco usual en los últimos tiempos cuando más a menudo trabajamos online, pero se nos brindó esta oportunidad de reunirnos en persona y valía la pena aprovecharla".El mandatario agregó que los países que integran el bloque han experimentado muchos cambios en las tres décadas transcurridas. Asimismo, destacó que la fundación misma de la CEI resultó ser absolutamente justificada: "Hemos profundizado la integración en diferentes campos, incluidas las garantías de seguridad en nuestros Estados, así como en la esfera de la economía", apostilló."Debo señalar que los lazos que hemos heredado de los tiempos de la URSS siguen jugando su papel positivo. Se trata de comunicaciones comunes, las empresas que cooperan entre sí como socias y son escalones de una cadena que crea el valor agregado. Un grado bastante alto de cooperación ha sido no sólo guardado, sino que fue elevado a un nivel mucho más alto sobre una base absolutamente nueva".En este sentido, Putin indicó que ese hecho permite a los países de la CEI atravesar el duro período de la pandemia con menos pérdidas. Eso nos permite pasar con menos pérdidas el duro período de la pandemia."Todos los países del mundo afrontan este problema y tratan de superar las graves consecuencias causadas para sus economías, la esfera social. Sin embargo, nosotros, en la CEI, donde hemos conservado estas ventajas competidoras que guardamos de nuestro pasado común, logramos superar todas estas dificultades, inclusive mejor que muchos otros países del mundo", subrayó el jefe de Estado ruso.Exigencia rusa de garantías de seguridad: ¿última esperanza para la paz mundial?Existe un "alto riesgo" de que las tensiones entre la OTAN y Rusia lleven a "un enfrentamiento armado" entre las partes. Lo alertó el viceministro de Defensa ruso, Alexandr Fomín, al afirmar que la alianza militar ha sido completamente reorientada hacia una guerra a gran escala y de alta intensidad con el país euroasiático.Además de constatar un drástico incremento de los ejercicios de la Alianza Atlántica en las proximidades del territorio ruso, el alto cargo militar también denunció "la práctica de provocaciones directas" contra Rusia, ignorándose sus intereses, a la vez que se evita cualquier tipo de diálogo con Moscú.En estas circunstancias, el Kremlin resalta la importancia de negociar con la OTAN las garantías de seguridad, donde las propuestas rusas apuntan a frenar la escalada y minimizar la posibilidad del estallido de un conflicto armado.Según varias fuentes, las consultas entre Moscú y Washington sobre el tema se celebrarían el próximo 10 de enero de 2022, mientras que las negociaciones entre Rusia y la OTAN tendrían lugar dos días más tarde.En declaraciones a Sputnik, Pere Ortega, director del Centro Delàs de Estudios por la Paz, con sede en Barcelona, calificó como "muy razonable" la preocupación de las autoridades rusas ante la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, algo que constituye "una amenaza abierta" para el país."Es lógico que, desde el punto de vista también de la seguridad nacional de Rusia, Vladímir Putin reaccione de alguna manera, diciéndole a la OTAN y a Europa que de ninguna manera va a consentir que en sus fronteras se instale la OTAN y se instalen armamentos que puedan amenazar a Rusia", subrayó el experto, al señalar que el avance del bloque militar se produce en violación de las promesas que se dieron a la parte rusa en su momento.Enfatizó asimismo que esta escalada tampoco beneficia a los socios europeos de EEUU, dado que apunta a "reproducir otra vez el peligro de una guerra nuclear", lo cual parece no preocuparle mucho a Washington, consciente de que "está muy lejos"."EEUU es el principal provocador de las tensiones que se están produciendo en Ucrania", insistió Ortega, quien expresó la esperanza de que las partes se den cuenta de que a ninguna de ellas le conviene un enfrentamiento directo, y que se sienten a dialogar.Rusia le da de su propia medicina a la UE, que pone el grito en el cielo"Vergonzosa". Así calificó el canciller ruso, Serguéi Lavrov, la actuación de la Unión Europea [UE], cuyas autoridades interpusieron una demanda al país euroasiático ante la Organización Mundial de Comercio [OMC], alegando que su programa de sustitución de importaciones –adoptada ante las sanciones occidentales– viola las normas de este organismo.Bruselas –cuyas medidas antirrusas limitan el acceso de Moscú al mercado financiero de la UE y sus tecnologías, entre otros efectos nefastos para la parte rusa– no logra ocultar su indignación ante las políticas del Kremlin que vienen reduciendo progresivamente las posibilidades del acceso extranjero a las licitaciones públicas.Solamente en 2019, según las autoridades comunitarias, las empresas estatales de Rusia convocaron licitaciones por valor de 23,5 billones de rublos, unos 290.000 millones de euros al cambio actual, lo que equivale al 21% del PIB del país. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comentó al respecto que la UE está pagando por "la estupidez y la falta de autonomía" de sus élites políticas que, en detrimento propio, cedieron a la presión de Washington, sumándose a sus sanciones contra Moscú.En declaraciones a Octavo Mandamiento, Ana Myriam Camacho, experta española en el tema de sanciones internacionales y el comercio internacional, constató que el primero en disparar fue la UE, cuyas medidas restrictivas impuestas a Rusia son "discriminatorias" y contradicen los principios "dentro de lo que es la OMC", es decir, "un comercio sin discriminaciones".Iniciativa china de Ruta de la Seda exhibe su viabilidad en medio de la pandemiaChina avanza en la implementación de la Franja y la Ruta de la Seda, un ambicioso plan de comercio e infraestructura lanzado por el Gobierno de Xi Jinping para conectar Asia, Europa, África y América Latina, de la misma forma como existía en la antigüedad.Un nuevo paso en esta dirección se dio el pasado 24 de diciembre, cuando el gigante asiático y Cuba suscribieron un acuerdo para promover este proyecto. Según el portavoz de la Cancillería china, , Zhao Lijian, "este documento es un mecanismo de implementación del memorando de entendimiento sobre la Franja y la Ruta de la Seda" firmado por los dos países en 2018, que "identifica claramente varios proyectos de cooperación que se alinean con los planes de desarrollo" de la nación caribeña, entre ellos los que comprenden proyectos en sectores como las energías renovables, libre comercio e infraestructuras, turismo, finanzas, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, alimentos y biomedicina, según explica un reportaje de Cubavisión.Por su parte, la cadena teleSUR cita los datos de la parte china según los cuales la Franja y la Ruta de la Seda "se opuso a la tendencia general" exhibiendo un crecimiento económico de un 23%, algo que se debe en particular al funcionamiento del "ferrocarril entre China y Laos", así como del China-Europe Railway Express que "experimentó un crecimiento acelerado en los servicios y volúmenes de carga".En este contexto, la Televisión Central de China informa en su portal que "el transporte de mercancías por ferrocarril ha jugado un papel muy importante" en un contexto en el que la pandemia del COVID-19 ha provocado "un gran atraso de carga marítima en los puertos", además de haber reducido significativamente "la capacidad de carga aérea", mientras que "la demanda de logística internacional está aumentando".Mientras, Nicaragua –que este mes rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán para profundizar sus lazos con China– manifestó su deseo de "participar activamente en la construcción de la Nueva Ruta de la Seda", tal y como sostuvo Laureano Ortega, asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de la nación centroamericana.Al respecto, El 19 Digital, portal de noticias nicaragüense, subraya que "todo el hemisferio central y sur del continente americano se beneficiará de la cooperación de beneficio mutuo con la República Popular China", al tiempo que se afirma que el ejemplo de Centroamérica muestra que la dominación estadounidense "no ha traído ningún beneficio a los pesos y pueblos de la región"."Guatemala, Honduras y Panamá han sido socios financieros de los EEUU durante cien años. Los bancos y corporaciones de Wall Street tienen casi las manos libres en estos países. El resultado es el que está ante los ojos de todos: la pobreza escandalosa, así como el aumento de la violencia y el poder de los narcotraficantes. Para muchos en América Central y México, el reinado no regulado de las corporaciones estadounidenses hizo que la vida fuera casi invivible y se vieron obligados a huir a los Estados Unidos. Todos los días, se descubren cadáveres a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Los cuerpos pertenecen a quienes caen en un intento de ingresar al país, después de huir de su tierra natal. Los cadáveres pertenecen casi exclusivamente a aquellos que viven bajo regímenes liberales de libre mercado", reza un fragmento del texto del periódico.Ante este escenario, el medio subraya la importancia de las relaciones con China, país que está involucrado "en el proyecto más grande de Nicaragua: la construcción –por valor de 40 mil millones de dólares– de un canal navegable entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico", una "alternativa al Canal de Panamá". Se enfatiza que "el proyecto es parte de la política 'Un cinturón, una ruta' de Xi Jinping". "En el hemisferio occidental, Nicaragua quizás pueda describirse como el punto más importante de la Nueva Ruta de la Seda de China", escribe el autor Fabrizio Verde.A pesar de que Pekín no deja de reiterar que su proyecto no tiene nada que ver con la competición geopolítica, sino que corresponde al principio de conseguir el crecimiento común mediante el diálogo y la cooperación, Occidente está visiblemente molesto por esta iniciativa, donde la prensa dominante se esfuerza por crear alarmismo en la opinión pública. El reportaje de la cadena Deutsche Welle titulado 'Los tentáculos políticos y económicos del gigante asiático' es muy ilustrativo en este sentido.Un alarmismo que no lo comparten organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], que insiste en su reciente informe en la importancia de las inversiones chinas para transformar el modelo de desarrollo productivo de la región. El documento titulado 'La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2021' constata que "la primera fase de inversiones chinas en la región, iniciada en 2000, fue principalmente en hidrocarburos, minería metálica, agricultura y pesca".Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, a partir de 2010, las empresas chinas comenzaron un proceso paulatino de diversificación de sus inversiones. El informe de la CEPAL apunta que, "en la actualidad, China busca invertir en tecnología a través del proyecto la Ruta de la Seda Digital, con proyectos en cables de fibra óptica y redes de telecomunicaciones, en comercio electrónico y sistemas de pagos móviles, proyectos relacionados con la industria espacial, centros de datos, investigación y ciudades inteligentes. Sin embargo, sus fusiones y adquisiciones en los sectores tecnológicos de América Latina y el Caribe son muy escasas".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

2021

