Putin citando a científicos: la vacuna Sputnik V neutraliza la variante ómicron

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, instó a elevar la tasa de la inmunidad de rebaño en Rusia hasta el 90%. 28.12.2021, Sputnik Mundo

"Hay que lograr [el nivel del] 90%", dijo Putin, comentando el informe de la jefa de la oficina de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, Ana Popova, según el cual la tasa de la inmunidad colectiva en Rusia es de casi el 56%.Hablando en los márgenes de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes en San Petersburgo, el mandatario ruso informó que habló con la jefatura del Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, que desarrolló la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V, sobre la eficacia de este fármaco contra la variante ómicron del coronavirus.Según Putin, la eficacia de Sputnik V contra el coronavirus es de aproximadamente el 90%.El 27 de diciembre, la presidenta del Consejo de la Federación del país (Senado), Valentina Matviénko, declaró que la crisis del coronavirus en Rusia está lejos de ser resuelta, pero la situación se mantiene estable.La jefa del Senado también hizo hincapié en que es necesario vacunar al 100% a los ciudadanos rusos para lograr la inmunidad colectiva, y en este sentido agradeció a quienes ya se han vacunado e hizo un llamado a quienes aún no lo han hecho.La presidenta de la Cámara Alta del Parlamento también se refirió al nuevo proyecto de ley que busca la implementación de los certificados COVID digitales, también conocidos en Rusia como códigos QR, y subrayó la importancia de los debates públicos sobre esta iniciativa. La opinión de la jefa sanitariaLas vacunas existentes contra el COVID-19 serán efectivas contra cualquier nueva variante del coronavirus que aparezca, informó la jefa de la oficina nacional de protección al consumidor Rospotrebnadzor, Ana Popova.La jefa de Rospotrebnadzor indicó que lo principal para Rusia hoy en día, en la "práctica epidemiológica", es prepararse para "tomar medidas que prevengan una gran cantidad de casos"."Nos acercamos al 56% (...) eso es inmunidad colectiva", resaltó Popova.Desde el comienzo de la pandemia, subrayó, Rusia es de los países que más pruebas ha hecho a su población para detectar el coronavirus y actualmente está en cuarto lugar en cantidad de PCR realizadas.La funcionaria también agradeció al presidente ruso, Vladímir Putin, haber actuado rápidamente cuando se detectó la nueva variante ómicron del coronavirus en Sudáfrica y enviado ahí una misión de expertos.Según Popova, la conclusión alcanzada fue que la variante ómicron es muy infecciosa pero de leve sintomatología y que solo padecen síntomas graves los que carecen de la pauta de vacunación, aquellos con afecciones concurrentes, diabetes o enfermedades oncológicas."Provoca síntomas más ligeros, pero hasta ahora, es lo que observamos solo en el territorio de Sudáfrica, y allí, después de todo, la edad media de la población no alcanza los 30 años, (...) eso puede ser un factor determinante de tal sintomatología", especificó Popova.La jefa de Rospotrebnadzor señaló que la contagiosidad de ómicron es un factor importante, ya que pueden enfermar personas para las que contraer cualquier variante supone un gran riesgo.Además, la jefa sanitaria recalcó que ómicron dominará por encima de la variante delta del coronavirus y la "desplazará", pero que "por ahora, eso no sucede en Rusia"."Por el momento nos preparamos para impedir la propagación y proteger a las personas inmunizándolas contra la nueva variante", enfatizó Popova.La funcionaria recordó que si ahora no se siguen las medidas sanitarias, en un futuro cercano "será mucho peor".La nueva variante ómicron del coronavirus fue descubierta por investigadores de Sudáfrica el pasado 24 de noviembre.

