https://mundo.sputniknews.com/20211228/minsk-esta-preparado-para-responder-a-posibles-nuevas-sanciones-de-occidente-1119810049.html

Minsk está preparado para responder a posibles nuevas sanciones de Occidente

Minsk está preparado para responder a posibles nuevas sanciones de Occidente

MINSK (Sputnik) — El primer ministro de Bielorrusia, Román Golóvchenko, ha declarado que Minsk está preparada para responder, si las sanciones por parte de... 28.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-28T17:30+0000

2021-12-28T17:30+0000

2021-12-28T17:30+0000

internacional

bielorrusia

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1119810687_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_a5dd783427ccf46ea011f3ed8446968f.jpg

El primer ministro subrayó que la imposición de sanciones por parte de Occidente no ha causado confusión ni preocupación en la república.Según Golóvchenko, Minsk se estaba preparando para las restricciones anunciadas, llevando a cabo ciertas transformaciones internas y estudiando la experiencia de Rusia y cómo respondió a las sanciones occidentales.En opinión del funcionario, la decisión de imponer un embargo alimentario a las importaciones de determinadas mercancías de los productos occidentales a Bielorrusia a partir del 1 de enero no es la medida definitiva, sino uno de los elementos de la respuesta preparada.Golóvchenko dejó claro que Bielorrusia no quiere "entrar en guerra" con nadie, pero si es atacada, simplemente responderá.Al mismo tiempo, Golovchenko afirmó que, a pesar de las sanciones occidentales, las empresas europeas están interesadas no sólo en mantener sino también en desarrollar las relaciones económicas con las empresas bielorrusas."Nos dan constantemente señales al respecto en varias plataformas (...) por lo tanto, hay una gran demanda y deseo, incluido por parte de las empresas europeas, de trabajar con nosotros", subrayó.

https://mundo.sputniknews.com/20211202/lukashenko-ve-la-presion-sobre-bielorrusia-como-parte-de-la-lucha-de-occidente-contra-rusia-1118897129.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bielorrusia, sanciones