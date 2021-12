https://mundo.sputniknews.com/20211228/llevara-el-dialogo-eeuu-rusia-a-atenuar-la-situacion-en-torno-a-ucrania-1119790230.html

¿Llevará el diálogo EEUU-Rusia a atenuar la situación en torno a Ucrania?

MOSCÚ (Sputnik) — El profesor de la Facultad de Política Mundial de la Universidad Lomonósov de Moscú, Alexéi Fenenko, al responder a la pregunta de Sputnik... 28.12.2021, Sputnik Mundo

"Se pueden sostener negociaciones, como lo dicen ellos [EEUU], pero no es lo mismo que obtener un resultado concreto. Hoy en día no se vislumbran los parámetros de un acuerdo entre Rusia y EEUU, porque las contradicciones entre las dos partes en el asunto de Ucrania tienen un carácter fundamental, pero no en el momento presente", dijo.La agencia AFP, al referirse a la Casa Blanca, comunicó anteriormente que EEUU y Rusia sostendrán el 10 de enero las negociaciones dedicadas al control de armas y la situación en Ucrania. El vicecanciller ruso Serguéi Riabkov confirmó a Sputnik que las negociaciones podrían celebrarse en esta fecha, pero al mismo tiempo agregó que el acuerdo definitivo no se ha logrado todavía.Según Fenenko, los estadounidenses perciben a Ucrania como una posibilidad de crear un conflicto para Rusia y ver su reacción y también para meter cuña entre Rusia y la Unión Europea. "Por eso EEUU abogará por mantener el estatus quo de Ucrania", señaló el experto.No cabe esperar que las negociaciones ruso-estadounidenses sobre la problemática ucraniana contribuyan a que Washington presione sobre Kiev, para que cumpla los Acuerdos de Minsk, agregó.El 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas sobre las garantías de seguridad entre Rusia y Estados Unidos.Rusia plantea que los países de la OTAN deben comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en particular de Ucrania.Según dijo antes a Sputnik el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov, si la OTAN y Estados Unidos no reaccionan a la exigencia rusa de dar garantías de seguridad, eso podría provocar una nueva espiral de confrontación.En respuesta a las acusaciones occidentales sobre la escalada en torno a Ucrania, Rusia dijo en más de una ocasión que no planea agredir a nadie, pero no dejará sin respuesta los actos potencialmente peligrosos para sus intereses.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyas víctimas exceden los 13.000 personas, según la ONU.Moscú denunció en más de una ocasión que Kiev incumple los Acuerdos de Minsk y da largas al inicio de las negociaciones sobre la solución del conflicto.

