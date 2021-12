https://mundo.sputniknews.com/20211228/las-razones-del-aplazamiento-de-las-elecciones-en-libia-1119821166.html

La postergación de las elecciones del 24 de diciembre en Libia “se veía venir”, dijo a Telescopio la argentina Silvana Barrios, especialista en Medio Oriente y países árabes e islámicos.

Las razones del aplazamiento de las elecciones en Libia La postergación de las elecciones del 24 de diciembre en Libia “se veía venir”, dijo a Telescopio la argentina Silvana Barrios, especialista en Medio Oriente y países árabes e islámicos. La Comisión Electoral las pospuso un mes por falta de condiciones pero, ¿bastará ese tiempo para que se puedan realizar?

Para los comicios había más de 25 personas interesadas en participar como candidatos pero los conflictos sobre las condiciones de elegibilidad no terminaron de resolverse, lo que llevó a las autoridades electorales a suspender la votación.La comisión electoral propuso aplazar las elecciones un mes, pero para la entrevistada, el plazo no es suficiente para dirimir las diferencias que existen entre las distintas facciones que se disputan el poder en Libia.El principal conflicto son las candidaturas de Saif al Islam, hijo de Muamar Gadafi y del Comandante del Ejército Nacional Libio Jalifa Haftar. Desde la comunidad internacional se insiste en que se cumpla con las elecciones, que forman parte del proceso de paz que intenta llevarse adelante desde octubre del año pasado.Para Barrios, “Naciones Unidas en muchos lugares intervino, pero en casi todos los lugares no terminaron estableciendo un gobierno o una Constitución al estilo occidental. Estas guerras son civiles y los procesos los terminan cerrando los propios países”.Desde el asesinato en 2011 de quien fuera su líder durante 42 años, Muamar Gadafi, Libia está sumida en el caos y dejó de funcionar como un Estado unificado. El Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) de Fayez Sarraj tenía su sede en Trípoli, en el oeste, y el Ejército Nacional Libio (ENL) bajo el mando del mariscal Jalifa Haftar, se oponía a él en el este.El 23 de octubre de 2020, el GAN y el ENL firmaron el acuerdo para el cese del fuego permanente durante las conversaciones del Comité Militar Conjunto 5+5 en Ginebra.En febrero el Foro de Diálogo Político Libio, patrocinado por la ONU, eligió un ejecutivo de transición para dirigir el país hasta las elecciones generales previstas para el 24 de diciembre que se terminaron aplazando.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas

