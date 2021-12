https://mundo.sputniknews.com/20211228/las-caras-detras-de-la-decision-del-ine-de-aplazar-revocacion-de-amlo-segun-alfredo-jalife-rahme-1119803535.html

Las caras detrás de la decisión del INE de aplazar revocación de AMLO, según Alfredo Jalife-Rahme

Las caras detrás de la decisión del INE de aplazar revocación de AMLO, según Alfredo Jalife-Rahme

El analista político Alfredo Jalife-Rahme acusó al periodista mexicano Enrique Krauze, al investigador José Woldenberg y al consejero electoral Ciro Murayama... 28.12.2021, Sputnik Mundo

En su videocolumna Radar Geopolítico, Jalife-Rahme Barrios calificó al director de Letras libres como un "propagandista del modelo pinochetista neoliberal", a quien acusó de ser un "perverso" que plagia, pues no es una "persona inteligente".Sobre Ciro Murayama, cuestionó que, siendo economista, se desempeña como consejero electoral, una labor que considera sólo deben realizar juristas.Según Alfredo Jalife, tanto Krauze como Murayama habrían estado detrás de la decisión de posponer la consulta de revocación de mandato, apoyada por seis consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo.El también columnista afirmó que las motivaciones de estos personajes, incluyendo a Lorenzo Córdova, son estrictamente económicas porque "les encanta el dinero".Incluso aseguró que el INE, desde que era el Instituto Federal Electoral, siempre ha olido a "fetidez y azufre", hasta llegar a convertirse en un "cáncer para la democracia"."Realmente es un adefesio, a mi juicio, que ya hay que quitar, ya es un cáncer para la democracia. Recuerdo unas orgías que se habían aventado –eso lo leí en Proceso, que lo desmientan ahí- allá en la carretera Querétaro",El articulista afirmó que los consejeros del INE llevan 20 años en "orgías antidemocráticas", por lo que no es tema de los consejeros que actualmente ocupan el cargo.Asimismo, cuestionó su utilidad toda vez que siempre "le corrigen la página" el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Poder Judicial, como sucedió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la revocación de mandato.Por ello, los invitó a acatar la decisión del Máximo Tribunal, pues considera que los recursos solicitados por el INE es una cifra "demencial" que incluso supera el presupuesto de la UNAM."Es una exageración esa cifra, no puedes ser que tenga más o más o menos lo de la UNAM", aseguró Alfredo Jalife, quien consideró que los consejeros actúan como cajeros electorales.

