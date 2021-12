https://mundo.sputniknews.com/20211228/la-viral-y-conmovedora-historia-del-joven-que-enterro-a-su-papa-en-un-sanborns--1119801585.html

La viral y conmovedora historia del joven que "enterró" a su papá en una famosa tienda mexicana

La viral y conmovedora historia del joven que "enterró" a su papá en una famosa tienda mexicana

Un tuitero mexicano conmovió a varios usuarios de la red social luego de compartir cómo la cadena de restaurantes y tiendas Sanborns le recuerda a su padre. 28.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-28T15:56+0000

2021-12-28T15:56+0000

2021-12-28T15:59+0000

américa latina

twitter

ciudad de méxico

méxico

carlos slim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1119802023_0:112:1364:879_1920x0_80_0_0_271d25d841831cf4ff88cf290acd4634.jpg

En un conmovedor hilo titulado "Enterré a papá en un Sanborns", el joven Ricardo Guerra explica que cada una de las secciones del lugar le recuerda a su padre."Algunos creen que el mayor mausoleo del México contemporáneo es el Museo Soumaya, que mandó construir Slim en honor a su esposa. Se equivocan, al menos en una parte", comienza el escritor Guerra de la Peña."No se alarmen, sus cenizas continúan guardadas en la cripta de una iglesia que no he visitado en años, pero encuentro más conveniente visitarlo en cualquier Sanborns", aclara. El tuitero afirma que "todos los Sanborns son un mismo museo con exposición permanente que nos recuerdan a nuestros muertos", pues a diferencia de otros lugares "los Sanborns se mantienen idénticos".El joven continúa enlistando algunas de las cosas que le recuerdan a su papá, como el área de revistas donde solía comprar Proceso, o las tortugas de chocolate que le compraba a su mamá. Incluso mencionó el área de tabaquería, en donde su padre realizó su última compra."En la iglesia, la cripta de papá se encuentra a ras del suelo. Las pocas veces que intenté visitarlos tuve que permanecer hincado. En los Sanborns me encuentro con papá, mientras sentado en una butaca disfruto las enchiladas suizas que continúan preparando tal como a él le gustaban", cierra el hilo de Guerra de la Peña, quien asegura que "algún día alguien nos recordará" en un Sanborns.Más de 100 años de historiaLas cadenas de restaurantes y tiendas departamentales Sanborns fue fundada el 19 de junio de 1903 por los hermanos Walter y Frank Sanborn, inmigrantes de California, quienes además instalaron la primera fuente de sodas de la Ciudad de México.Para 1919 se toma la decisión de cerrar las tres sucursales existentes para abrir la sucursal de la famosa Casa de los Azulejos, el Jockey Club durante el Porfiriato.En 1985, Sanborns fue adquirido por Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, quien expandió el negocio hasta conseguir 190 sucursales a lo largo del país.

https://mundo.sputniknews.com/20211226/la-historia-de-un-iconico-cine-en-la-cdmx-que-quedo-destruido-tras-un-concierto-de-rock--1119369817.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

twitter, ciudad de méxico, méxico, carlos slim