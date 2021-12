https://mundo.sputniknews.com/20211228/la-licencia-de-emision-de-rt-de-se-concedio-en-serbia-por-razones-absolutamente-legales-1119799624.html

"La licencia de emisión de RT DE se concedió en Serbia por razones absolutamente legales"

"La licencia de emisión de RT DE se concedió en Serbia por razones absolutamente legales"

En una entrevista con Sputnik, la presidenta del Consejo del organismo regulador serbio de los medios de comunicación electrónicos (REM), Olivera Zekic, afirmó... 28.12.2021, Sputnik Mundo

Zekic señaló que no encuentra explicación a las reclamaciones de Alemania, donde afirman que la licencia se obtuvo eludiendo la legislación alemana, ya que todos los procedimientos se llevaron a cabo de acuerdo con la ley."No sé qué problema vieron los alemanes, porque se han cumplido todos los requisitos necesarios en este caso. Quien obtiene una licencia en Serbia puede emitir sus contenidos en el territorio de la República de Serbia y en los países de la UE. Los programas de televisión que están bajo la responsabilidad de un organismo competente de un Estado miembro de la UE o de un Estado miembro del Convenio sobre la Televisión Transfronteriza pueden ser retransmitidos libremente en el territorio de otro Estado miembro de la UE o signatario del Convenio", explicó.Según ella, Serbia, como la mayoría de los países europeos, no tiene derecho a impedir la presencia de canales de televisión extranjeros que emitan desde dichos países europeos."Un determinado organismo de radiodifusión puede, en un Estado miembro, obtener un permiso para su programa de televisión para la población del territorio de otro Estado miembro. Este otro país, respetando la libertad de recepción y retransmisión, está obligado a no impedir la retransmisión de ese programa en su territorio", señaló Zekic.Agregó que hasta ahora no se había dado ningún caso de no reconocimiento del permiso por parte del REM y que el incidente era un precedente. También recordó que el mercado único de la UE se basa en las cuatro libertades estipuladas por la legislación comunitaria: libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.A principios de diciembre, RT DE presentó una solicitud a la Autoridad Reguladora de los Medios Electrónicos para obtener un permiso para prestar servicios de comunicación a través de redes de cable, satélite e IPTV. Se presentó toda la documentación necesaria a la Junta de REM y al cumplirse todas las condiciones se concedió la autorización."En Serbia tenemos libertad de expresión y tratamos de tener los mismos criterios para todos, independientemente de la agenda política o editorial de cada uno. No me queda claro cómo es que Serbia se encuentra de repente en medio de la guerra mediática alemana. RT DE recibió un permiso perfectamente legítimo. No entiendo qué es lo que no les gusta y qué tipo de doble moral tienen", concluyó.

