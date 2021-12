https://mundo.sputniknews.com/20211228/espana-se-queda-sin-campanadas-de-fin-de-ano-1119794071.html

España se queda sin campanadas de Fin de Año

El aumento de contagios ha llevado a las ciudades más pobladas de España a tomar la decisión de no celebrar las campanadas de Noche Vieja. Por ahora la única... 28.12.2021, Sputnik Mundo

Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Palma, Las Palmas de Gran Canaria y Murcia. Hasta ahora ocho de las 10 ciudades más pobladas de España han decidido suspender las campanadas de Fin de Año ante la escalada de contagios de coronavirus. Sevilla tampoco las celebrará pero porque no tiene la tradición de hacerlo. Los ciudadanos de estas urbes tendrán que conformarse con verlas desde sus televisores.La única que sigue adelante con la celebración es Madrid. Si no cambia nada a última hora los madrileños se darán cita para despedir el 2021 comiéndose las uvas, una por cada campanada que suene en el reloj de la Puerta del Sol al dar exactamente las 12 de la noche. Eso sí, se hará con una limitación de aforo de 7.000 personas. La sexta ola ha llegado fuerte a España, con una incidencia disparada que no cesa en su escalada superando ya los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una situación que ha llevado a varias comunidades autónomas a retomar medidas restrictivas con la intención de doblegar la curva. El Gobierno de España decidió recuperar la obligación del uso de la mascarilla en exteriores y acelerar el ritmo de la administración de la tercera dosis de la vacuna.

