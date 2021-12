https://mundo.sputniknews.com/20211228/espana-estudia-una-reduccion-de-las-cuarentenas-para-evitar-colapsos-1119809558.html

España estudia una reducción de las cuarentenas para evitar colapsos

España estudia una reducción de las cuarentenas para evitar colapsos

MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España discutirá con las distintas administraciones regionales la posibilidad de reducir las cuarentenas a las personas... 28.12.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, algunas comunidades autónomas, como Madrid o Andalucía, ya se posicionaron a favor de acortar los periodos de aislamiento, que actualmente son de 10 días.“La gestión de la pandemia no puede ser la misma de hace un año ni hace unos meses por dos motivos: uno por la situación vacunal de la población y dos por las características clínicas y epidemiológicas de esta variante", afirmó el viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero.Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, los contagios se encuentran disparados en todo el país, con una incidencia superior a los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son cifras sin precedentes desde el indicio de la pandemia en España, aunque cabe destacar que en el comienzo de la crisis sanitaria no se contaba con métodos de detección, por lo que, posiblemente, los registros fuesen superiores en la oleada de contagios del primer trimestre de 2020.La amplia cobertura de vacunación evitó que esta nueva oleada de contagios sea tan mortífera como las anteriores, pero la expansión del virus genera otras dificultades.Además de saturar el sistema de atención primaria, la avalancha de contagios amenaza con afectar al funcionamiento de otros servicios fundamentales, por lo que aeropuertos, operadores ferroviarios e incluso el cuerpo de Policía se encuentran desarrollando planes —con la creación de grupos de plantilla sin contacto entre sí, por ejemplo— para no quedarse sin personal por culpa de las cuarentenas.Está previsto que el 29 de diciembre se reúna el Consejo Interterritorial de Salud, donde el Gobierno central debatirá junto a las administraciones regionales la posibilidad de recortar las cuarentenas para evitar situaciones de colapso, algo que seguiría la estela de EEUU, donde el Centros de Control y Prevención de Enfermedades redujo el periodo de aislamiento obligatorio a cinco días.

