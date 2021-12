https://mundo.sputniknews.com/20211228/espana-emprende-una-reforma-laboral-para-atajar-la-temporalidad-1119803895.html

España emprende una reforma laboral para atajar la temporalidad

España emprende una reforma laboral para atajar la temporalidad

BARCELONA (Sputnik) — Tras nueve meses de duras negociaciones con sindicatos y empresarios, el Gobierno de España aprobó una ambiciosa reforma laboral... 28.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-28T15:57+0000

2021-12-28T15:57+0000

2021-12-28T15:57+0000

españa

reforma laboral

mercado laboral

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106720/69/1067206998_0:723:3500:2692_1920x0_80_0_0_8ff518c217103cb315cc4ca5aeb2c66b.jpg

Se trata de un "acuerdo histórico", en palabras de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya que por primera vez en España el Ejecutivo consigue impulsar unos cambios tan significativos en la legislación laboral con el consenso de los agentes sociales.En los últimos 40 años hubo otras reformas, pero muchas fueron de menor calado y las más profundas fracasaron a la hora de obtener el apoyo de los agentes sociales.La última, aprobada por el conservador Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, se elaboró en plena crisis financiera y contribuyó a la creación de trabajo, aunque también abarató y facilitó los despidos, perpetuando la precariedad y el abuso de los contratos eventuales.En 2020, según Eurostat, el 20% de empleados en España tenía un contrato con fecha de caducidad, siendo la mayor proporción entre los países de la UE.Bruselas dio a Madrid hasta final de este año para pactar una reforma orientada a superar este mal endémico y con amplio apoyo social, como condición para desbloquear una nueva partida de los fondos europeos a mediados de 2022.Claves del texto"Con esta reforma pasamos página a la precariedad en España", afirmó Díaz en rueda de prensa este 28 de diciembre, tras el Consejo de Ministros que dio luz verde al real decreto ley que entrará en vigor el 29 de diciembre.El acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales modifica varios aspectos de la reforma de 2012 para "recuperar los derechos de los trabajadores", según la responsable de Trabajo.Uno de los principales cambios es que el contrato de trabajo habitual sea el indefinido y los temporales se limiten a causas muy específicas, principalmente sustituciones o circunstancias de la producción.Además, aquellos trabajadores que hayan encadenado contratos durante 18 meses en un periodo de 24 meses pasarán a ser indefinidos.Los tipos de contrato se reducen a tres (indefinido, temporal y de formación), eliminando el de obra y servicio, uno de los más utilizados y principal método de contratación fraudulenta; mientras que en sectores estacionales como el turismo se potenciará la estabilidad del fijo-discontinuo, una modalidad del indefinido.Otra novedad es que, si hasta ahora las empresas eran sancionadas en conjunto por infracciones en la contratación, con la nueva norma se expondrán a sanciones de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado.Respondiendo a las demandas de los sindicatos, la reforma incide en la negociación colectiva, eliminando el plazo de un año para negociar un convenio —lo que se conoce como ultraactividad— y primando los convenios sectoriales a los de empresa en cuanto a salarios.Aunque el texto no toca los despidos, sí que otorga protagonismo al Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, similar a los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal) tan utilizados durante la pandemia.Estos mecanismos contemplan beneficios fiscales para las empresas que en tiempos de crisis mantengan a sus empleados, que recibirán una prestación para compensar la suspensión o reducción de su actividad.Satisfacción para las partesPara Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, "la reforma que se proyecta tiene elementos importantes que hacen pensar que con una aplicación correcta sí se va a reducir la temporalidad", aunque precisa que "todo depende de la laxitud con que se aplique".Según Cabeza, con la pandemia en España se adquirió "una visión colectiva como sociedad de que la temporalidad como problema estructural es inaceptable", y así se explica el compromiso por parte de los empresarios contra la temporalidad.También es clave, a su parecer, el "mensaje nítido" que llega desde la Comisión Europea para que España ponga fin a una anomalía del mercado laboral que "no es propia" de un Estado europeo.Superada la negociación social, la reforma laboral entra en el plano político donde deberá recabar los apoyos suficientes para su convalidación parlamentaria.No será fácil, ya que algunos grupos del Congreso de los Diputados se oponen de entrada y la CEOE alertó que los empresarios no aceptarán "ni una coma" de cambios en el texto.La vicepresidenta y ministra de Trabajo aseguró que la voluntad es mantener la norma tal como se redactó y se mostró optimista sobre las futuras negociaciones, prometiendo un diálogo que se dirigirá con "atención y cariño" a los principales socios del Gobierno.

https://mundo.sputniknews.com/20211222/el-dia-mas-feliz-de-mi-vida-un-empresario-reparte-1-millon-de-euros-entre-sus-empleados-de-espana-1119617725.html

https://mundo.sputniknews.com/20211220/el-recibo-de-la-luz-el-nuevo-quebradero-de-cabeza-de-los-espanoles-1119512495.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nora Olivé

Nora Olivé

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nora Olivé

reforma laboral, mercado laboral