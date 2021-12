https://mundo.sputniknews.com/20211228/ellos-son-los-rebeldes-de-morena-rumbo-a-las-elecciones-de-2022-en-mexico-1119784905.html

Ellos son los rebeldes de Morena rumbo a las elecciones de 2022 en México

Susana Harp, Marybel Villegas y José Ramón Enríquez son los militantes que se han alzado contra su propio partido por no haber obtenido una candidatura en... 28.12.2021, Sputnik Mundo

Los métodos del partido del presidente López Obrador no agradan a todos. En la última semana, varios políticos han manifestado su inconformidad con las decisiones de Morena rumbo a los comicios del próximo año, en los que estarán en juego seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Susana HarpEs cantante de música tradicional mexicana, psicóloga y neurolingüista. Nació en Oaxaca y proviene de una familia libanesa. También es sobrina del empresario mexicano Alfredo Harp Helú, primo del multimillonario mexicano Carlos Slim Helú. Su padre formó parte del grupo que compró Banamex en 1991 y es dueño de Grupo Martí. Además, es dueño de dos equipos de beisbol: el Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca. También es accionista de los Padres de San Diego. A sus 53 años, Susana Harp ha emprendido distintos negocios y proyectos sociales en su estado. En 2018 obtuvo un escaño en el Senado de México por Morena, partido al cual, desde ese momento, ha mostrado simpatía. Sin embargo, en su intento por conseguir una candidatura para convertirse en la primera gobernadora en la historia de Oaxaca, fracasó. Morena determinó que no era la favorita en las encuestas del partido y quedó fuera de la contienda. En su lugar pusieron a Julio Menchaca Salazar, quien actualmente es senador. Susana Harp no se cruzó de brazos e impugnó ese resultado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Pero si el caso no se resuelve a su favor, advierte que acudirá a la máxima instancia electoral de México: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La cantante y legisladora argumenta que la dirigencia de su partido no respetó los principios de paridad de género, los cuales están contemplados en las leyes electorales. También sostuvo que la paridad de género debe impulsar a las mujeres que tienen un mayor nivel de reconocimiento y aceptación en los estados, como es su caso. "Sé que tengo derecho y esta lucha dentro de Morena es por mí y por todas las mujeres. Más allá de tener o no tener la candidatura, la Constitución no se puede interpretar a modo", agregó Harp.Marybel VillegasTambién es senadora de Morena, sólo que ella busca la gubernatura de Quintana Roo, otra entidad que nunca ha sido gobernada por una mujer. Sin embargo, las encuestas de su partido tampoco la favorecieron. El partido prefirió posicionar como candidata a Mara Lezama Espinosa, actual presidenta municipal de Benito Juárez-Cancún. En un comunicado divulgado en redes sociales, Villegas sostiene que la designación de Lezama es una imposición de Morena que sólo significaría la continuación de malas prácticas en el servicio público. "Mi lucha, es por un cambio verdadero en Quintana Roo, para salir de esta crisis de inseguridad en la que vivimos, porque pongamos un alto a las ambiciones personales que siguen manipulando el destino de las y los quintanarroenses", señaló la senadora Villegas. También dibujó la posibilidad de tomar una decisión de afiliación partidista "de cara" a las elecciones de 2022. José Ramón Enríquez"A ver quién amarra al tigre que anda desatado". Así amenazó el senador morenista a los cuadros de Morena que decidieron excluirlo de la contienda electoral rumbo a la gubernatura de Durango. En lo que calificó como "un atropello", el legislador aseguró que el partido no respetó los resultados de las encuestas realizadas. Acusó también que la decisión de dejarlo fuera de la candidatura fue tomada por Mario Delgado, el líder nacional de Morena. "Se definió un criterio de manera cupular en Morena, un criterio para acomodar hombres y mujeres. Por supuesto que fue un criterio oscuro, que no existía, que no está escrito, que no está en los estatutos, que se inventó, que no se había acordado, que no se había informado previamente; es decir, se lo sacaron de la manga", criticó.En su lugar quedó Marina Vitela Rodríguez, quien ha sido diputada local de Durango en tres ocasiones y dos veces diputada federal.

