El embajador ruso: la certificación de Nord Stream 2 es una cuestión política

El embajador ruso: la certificación de Nord Stream 2 es una cuestión política

MOSCÚ (Sputnik) — La demora en la certificación del gasoducto ruso Nord Stream 2 es principalmente un asunto político, afirmó el representante permanente de...

"Creo que la cuestión de las fechas de la certificación [de Nord Stream 2] es, ante todo, un problema político, y no técnico ni jurídico", dijo Chizhov en una sesión informativa en línea organizado por el grupo mediático Rossiya Segodnya.Según el funcionario, hasta ahora "no hay una posición explícita de la UE" sobre ese asunto.Al mismo tiempo, opinó que para Rusia no son tan importantes los plazos de lanzamiento del gasoducto, aunque la demora podría causar gastos adicionales.Asimismo, Rusia está dispuesta a cooperar con la Unión Europea en el mercado de hidrógeno, declaró Chizhov.El representante ruso alabó las nuevas tecnologías que permiten "extraer el hidrógeno, transportarlo de manera mas o menos segura" y mezclarlo con gas natural."En cuanto a la elaboración de los proyectos de hidrógeno, Rusia está dispuesta a cooperar tanto con la Unión Europea como otros actores interesados en este mercado para trabajar en los detalles", dijo en una conversación telemática.Precisó que los nuevos gasoductos de la generación moderna, como el Nord Stream 2, permiten mezclar el hidrógeno con el gas natural, mientras los gasoductos de la generación anterior, por ejemplo, los de tránsito a través de Ucrania, no tienen esta posibilidad.El 10 de septiembre, la empresa rusa Gazprom, el único accionista de Nord Stream 2 AG, dio por finalizado el tendido del gasoducto que une a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico y que consta de dos ramales de 1.230 kilómetros, para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.Sin embargo, a mediados de noviembre la Agencia Federal de la Red Alemana suspendió la certificación del Nord Stream 2 AG, explicando que solo se puede certificar como operador independiente a una empresa alemana, que sea propietaria y operadora del tramo alemán de la tubería.Los trámites se reanudarán cuando el Nord Stream 2 AG establezca una subsidiaria en Alemania que tendrá que volver a presentar la solicitud de certificación.Moscú en más de una ocasión instó a dejar de politizar el Nord Stream 2, señalando que es un proyecto comercial provechoso tanto para Rusia como para la UE.

