Ecuatorianos en leva contra nueva incursión del coronavirus

Ecuatorianos en leva contra nueva incursión del coronavirus

QUITO (Sputnik) — Ecuador libra una guerra sin cuartel contra el coronavirus, que lanza una nueva invasión. El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció la... 28.12.2021, Sputnik Mundo

Amparado en la Constitución, que ordena al Estado a garantizar el derecho a la salud de los habitantes, el Gobierno de Guillermo Lasso decretó el 23 de este mes y con vigencia inmediata la obligatoriedad de la vacuna para contener la escalada del COVID-19. Todos los ecuatorianos a partir de 12 años deberán estar inmunizados. Se trata del primer país latinoamericano en tomar una medida así de drástica.La medida no establece sanciones para los que no se vacunen, pero sí determina que para participar de ciertas actividades no esenciales o ingresar a determinados lugares de gran presencia de público, como cines, teatros o museos, se exigirá la presentación de carné de inmunización o certificados.La administración de Lasso tomó la decisión para frenar cuanto antes la expansión de la variante ómicron, que aunque no se considera grave sí se teme que pueda ejercer mayor presión sobre los servicios de atención médica, con una ya alta demanda en hospitalización. El porcentaje de ocupación en las unidades de cuidados intensivos oscila entre 24% y 77%, según la cartera.En tanto, la ministra de Salud, Ximena Garzón, informó que el Gobierno analiza también implementar la vacunación, aunque desde febrero de 2022 y no obligatoria, a niños y niñas a partir de los tres años.Ecuador registra desde el comienzo de la pandemia más de 530.000 casos de COVID-19 y casi 34.000 muertes.Austria, Tayikistán y Turkmenistán eran los únicos países que hasta el momento habían hecho obligatoria la vacunación para toda su población adulta. EEUU, Canadá, Nueva Zelanda, algunos países de la Unión Europea y otras naciones han adoptado obligaciones parciales, o las están analizando.Anuncio polémicoLa obligatoriedad generó también un debate interno. El abogado constitucionalista André Benavides, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, sostuvo que el decreto viola los derechos de los habitantes."Seamos sinceros: no existe obligatoriedad en la vacunación. Tal es así, que no hay sanción para los incumplidos. Lo que sí existe es un fraude a la Constitución para limitar los derechos de libertad de tránsito y de reunión pidiendo un carnet", escribió en su cuenta de Twitter.En tanto, el médico investigador Esteban Ortiz, experto en salud pública a cargo de un segmento en el canal de noticias Teleamazonas, defendió la medida gubernamental.Ómicron acampaSea como sea, la decisión del Gobierno de Lasso parece haber llegado demasiado tarde. El 27 de diciembre, el MSP informó que una serie de casos en Guayaquil (sudoeste) confirmaron que el contagio de la variante ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica, ya es comunitario, es decir, de transmisión local.Asimismo, señaló que hay otros 27 casos sospechosos en todo el territorio, y que el aumento de contagios probablemente se deba a las aglomeraciones y encuentros sociales durante las últimas fiestas navideñas.Las autoridades municipales de Guayaquil de inmediato tomaron medidas drásticas y llamaron a todos sus pobladores a un máximo cuidado.Se elevó el nivel de alerta en el sistema de gestión de la pandemia en la ciudad, lo que implica el establecimiento de aforos estrictos, aplicación de horarios de atención más breves en oficinas públicas, restricciones en el funcionamiento de bares y discotecas, prohibición de fiestas masivas en hogares y mayores controles sanitarios en el transporte público.Asolado por el COVID-19La administración de Lasso quiere evitar a toda costa que se repita el asolamiento del pasado. Este país fue de los más golpeados por la pandemia en América Latina. En 2020, fue el segundo de la región con mayor número de fallecidos detrás de Brasil, a pesar de la abismal diferencia de población: 17,6 millones de ecuatorianos contra 212,6 millones de brasileños.Aún están en la memoria de la población las imágenes de lo ocurrido el año pasado, particularmente en Guayaquil, donde familias debían mantener los cadáveres de sus parientes fallecidos en sus hogares, o incluso quemarlos en la vía pública, debido a la saturación del sistema de salud y del funerario.Hasta ahora, 69% de los ecuatorianos han recibido las dos primeras dosis contra el COVID-19, y más de 900.000 se han aplicado la tercera de refuerzo. Está por verse si las medidas adoptadas hasta ahora serán suficientes para resistir el nuevo embate de la enfermedad.

