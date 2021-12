CNDH atrae el caso del secretario técnico del Senado de México acusado de homicidio

"Es 24 de diciembre, pero siempre he dicho que a mí me llama ser el hombre del deber y no del placer y hoy vengo por un deber moral con la gente de Veracruz, vengo a cerrar filas con los pobres, con los humillados, con las familias de los que están detenidos injustamente", aseguró Monreal, en referencia a la captura de su "querido amigo" José Manuel del Río Virgen.