Así fue la búsqueda de desaparecidos en el canal de desagüe que rodea a la Ciudad de México | Fotos

Colectivos de familiares de desaparecidos y autoridades del Estado de México hallaron restos óseos de personas arrojadas clandestinamente al Gran Canal del... 28.12.2021, Sputnik Mundo

El Puente de Fierro de San Cristóbal no necesita al mito de su origen francés para estar cargado de historia. Aunque popularmente se repita en México que su construcción fue encargada por el expresidente mexicano Porfirio Díaz al ingeniero Gustave Eiffel, lo cierto es que fue construido como una vía ferroviaria sobre el Gran Canal del desagüe, en el municipio de Ecatepec, el quinto más poblado de la República mexicana.Hoy, el puente se utiliza como un paso peatonal que se mira pequeño bajo las carreteras de cemento elevadas sobre el cruce entre la Avenida 1 de mayo y la vía Morelos, que une a la ciudad de México con Pachuca de Soto, capital del estado de Hidalgo.Debido a la construcción de una nueva autopista, en octubre de 2021 fue dragado el fondo del Gran Canal en este punto, rompiendo una gruesa capa de basura y mugre que fue retirada del agua y colocada a su vera, debajo de uno de los puentes que atraviesa ese nervio de la metrópoli mexicana. Entre toda esa suciedad, hay quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Con ayuda de un bieldo, herramienta similar a un rastrillo, tanto víctimas como autoridades se intercalan cada media hora para rasgar entre los residuos. Fue durante una de estas extenuantes jornadas de búsqueda que el miércoles 24 de noviembre de 2021 se halló el primer cadáver en la zona, que fue confirmado por los peritos y puesto en cadena de custodia, para ser identificado por medio de su análisis genético.El lanzamiento de esta diligencia coincidió con la llegada a México de la delegación del Comité sobre Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) que visitó el sitio durante la jornada del domingo 21 de noviembre.Quien llegó al Gran Canal por parte del CED fue Juan Pablo Albán Alencastro, relator ecuatoriano e integrante de la delegación encargada de revisar el cumplimiento que México está haciendo de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, gracias a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó formalmente su competencia en octubre de este año.Una búsqueda incansable Benita Ornelas estuvo presente cuando otra persona fue encontrada en este cauce, pero entonces la búsqueda se hizo con lanchas, drones, caninos y efectivos que bajaron a rapel hasta el agua.Esta búsqueda fue comandada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como parte de las acciones de búsqueda del hijo de la mujer, Fernando Iván Ornelas, desaparecido el 20 de julio de 2019. Fernando tenía 21 años al momento de su desaparición y trabajaba como guardia de seguridad privado del condominio Torres de Mixcoac en la Ciudad de México. Su jefe inmediato, actualmente libre bajo fianza, ha sido señalado como el responsable del delito. El cuerpo que se halló no fue el de Fernando; sin embargo, Benita, Verónica Rosas y Dionisia Pelcastre, fundadoras del Colectivo Uniendo Esperanzas del Estado de México, cada una con un hijo desaparecido, acudieron cada día durante el mes que duró la diligencia de búsqueda en el Gran Canal siendo un sostén mutuo. "Tuvimos la suerte de encontrar ese día a una personita, pero lamentablemente no supimos nada de mi hijo", explicó a Sputnik, Benita, su madre, durante la más reciente búsqueda de la que participó en el Gran Canal.Antes habían logrado una diligencia realizada en marzo de 2021 pero a la altura del municipio de Tecámac. La del Puente de Fierro duró un mes, entre el 16 de noviembre y el 17 de diciembre de 2021. En ambas lograron hallar personas que habían sido desaparecidas y cuya identificación sigue pendiente.Los hallazgosEl Gran Canal fue una de las grandes obras hidráulicas que los españoles tuvieron que construir en su afán por convertir a la flotante Tenochtitlán en una ciudad de cemento, similar a las europeas que conocían. Hoy, la zona es uno de los focos en donde los familiares de víctimas y autoridades buscan a los desaparecidos. Entre 2013 y 2014 se localizaron varios cuerpos en el canal de los cuales se recuperaron 15 perfiles genéticos pero que sólo seis lograron ser identificadas, gracias a los reportes de desaparición que sus familias habían abierto en Ecatepec, Coacalco y Tecámac, municipios vecinos, detalló la comisionada Salgado. En la búsqueda que el Colectivo Uniendo Esperanzas realizó junto a las autoridades en marzo de 2021 en Tecámac, se hallaron fragmentos de un cráneo que aún contaba con parte de su dentadura. En la que acaba de culminar en diciembre, hallaron un hueso ilíaco y un fémur.Esa posibilidad es brindada también por el abandono del sitio, su falta de vigilancia e iluminación, así como su fácil acceso por distintas rutas.En la búsqueda más reciente, la coordinación estuvo a cargo de la Agente del Ministerio Público, Sayonara Rosales, y contó con participación de la Fiscalía mexiquense y de la Comisión que lidera Salgado. También hubo peritos forenses del Estado de México y de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como familiares de distintos colectivos, como la Red de Madres del Estado de México, Hasta Encontrarles y Una luz en el camino. El último día de trabajo en el Gran Canal, el 17 de diciembre de 2021, las familias del Colectivo Uniendo Esperanzas firmaron una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitando la ampliación de las búsquedas al predio en poder de la constructora Grupo INDI, "con el fin de descartar cualquier indicio que nos lleve a la localización de nuestros familiares".

