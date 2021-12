https://mundo.sputniknews.com/20211227/un-hombre-armado-intenta-ingresar-al-castillo-de-windsor-donde-isabel-ii-pasaba-la-navidad-1119771658.html

En un comunicado, la policía informó que había detenido a un joven de 19 años por ser el principal sospechoso de haber entrado en un espacio protegido y en posesión de un arma la noche del 25 de diciembre.Según el tabloide Daily Mirror, el sospechoso fue descubierto por las cámaras de vigilancia, una fuente familiarizada con el asunto señaló que "los agentes de seguridad no creían lo que veían" y se tomaron medidas "para garantizar la seguridad de la reina".El hombre que fue identificado como Jaswant Singh Chail había amenazado anteriormente con asesinar a la reina como una venganza por la masacre de Amritsar en la India, donde las tropas británicas mataron a más de 300 manifestantes desarmados e hirieron a más de 1.000 en abril de 1919.Aunque las ballestas son consideradas armas letales, en el Reino Unido no se necesita tener un permiso o licencia especial para tener una.Isabel II, de 95 años, pasó las fiestas de Navidad en el castillo de Windsor donde recibió la visita de los miembros de la familia real más allegados a ella.No es la primera vez que existe un incidente de este tipo, en 1982 un hombre llamado Michael Fagan ingresó al palacio mientras la reina dormía. Este insólito suceso inclusive fue recopilado en un episodio de la serie The Crown. El hombre aseguró que tuvo una fugaz conversación con la monarca que le preguntó qué hacía allí.Según Michael Fagan lo sucedido en 1982 fue su segundo intento de entrar al palacio, el primero ocurrió un mes antes.

